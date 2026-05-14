Előzetes letartóztatásba helyezték Andrij Jermakot
Az ukrán Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság (VAKSZ) 60 napra előzetes letartóztatásba helyezte csütörtökön Kijevben Andrij Jermakot, az elnöki hivatal volt vezetőjét, azzal, hogy óvadék megfizetése esetén mentesül az intézkedés alól – jelentette az Interfax Ukraina helyi hírügynökség.
A bíróság 140 millió hrivnya óvadékot állapított meg.
Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő szerint Jermakot a bíróság épületének folyosóján őrizetbe vették.
Jermak letartóztatását követően kijelentette, hogy neki nincs ennyi pénze, de barátai segítenek majd neki az óvadék letétbe helyezésében.
