Andrij Jermak

Korrupciós üggyel vádolják Andrij Jermakot

Az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és az ukrán Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) hétfőn meggyanúsította az elnöki iroda korábbi vezetőjét egy korrupciós ügyletben. A két hatóság a Telegram-oldalán számolt be erről.

„A NABU és a SAP felderített egy szervezett csoportot, amely 460 millió hrivnya tisztára mosásában vett részt egy kijevi elővárosi luxusépítkezéssel kapcsolatban. Meggyanúsították a csoport egyik tagját, az ukrán elnök hivatalának volt vezetőjét” – áll a közleményben, amely hozzáteszi, hogy sürgős jellegű nyomozati cselekmények folynak.

A NABU által hivatkozott törvénycikkely a pénzmosás bűncselekményére vonatkozik.

A hatóságok nem közölték az érintett nevét, azonban az elnöki iroda előző vezetője Andrij Jermak volt, akit Volodimir Zelenszkij elnök 2025. november 28-án mentett fel hivatalából, és hozzá is kapcsolódtak korrupciós gyanúk.

Jermak azután nyújtotta be lemondását, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) nyomozói házkutatást tartottak nála az energetikai szektorban feltárt – nagy visszhangot kiváltó – korrupciós üggyel összefüggésben.

Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő, valamint több ukrán sajtóorgánum, köztük az UNIAN hírügynökség is arról számolt be hétfőn, hogy feltehetően Jermaknál tartották a házkutatást.

A képviselő fotókat és videókat is közzétett ezzel kapcsolatban. Az Ukrajinszka Pravda pedig saját forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a NABU és a SZAP „nyomozati tevékenységet végez” Jermaknál.

