80 éves lett Jávori Ferenc „Fegya” előadóművész, zeneszerző

80 évvel ezelőtt, 1946. február 10-én született Munkácson Jávori Ferenc „Fegya” Kossuth-díjas zeneszerző, előadóművész, érdemes művész, a Budapest Klezmer Band alapítója.

Jávori (Jakubovics) Ferenc egyike Közép-Európa legtermékenyebb és rendkívüli zeneszerzőinek, aki fontos szerepet játszik a klezmer zene népszerűsítésében, a klasszikus zenében és a musical műfajában is. Az a képessége, hogy különböző művészeti ágakat képviselő kiváló kollégáival együtt dolgozzon és mindig megújult erővel alkosson, a tradicionális zsidó zene iránti példátlan szeretetében gyökerezik. Jávori Ferenc az európai világzene fontos alakja.

Jávori egy magyar-zsidó közösségbe született Munkácson.

Ennek a városnak jelentős zsidó közössége volt a II. világháborút megelőzően, ahol a klezmer zene virágzott. Jávori rengeteg dallamot és dalt gyűjtött össze ennek a hajdan vibráló zenei kultúrának az utolsó képviselőitől. Jávori kutatásait részben Bergovszkij Mózes munkássága alapozta meg, aki az 1920-as évek klezmer dallamait gyűjtötte és adta ki, részben pedig a zsidó zene teoretikus gyűjtője, Mihail Stuchevszkij.

Szívesen emlékszik Guzik Annára, a zsidó zene tradicionális énekeseinek egyik utolsó képviselőjére és Galambos Gyula cigánymuzsikusra, aki híres muszikusoktól több dallamot is megőrzött, és aki a Holocaust áldozata lett. Jávori az ungvári Zeneakadémián szerzett diplomát klasszikus zenészként.

A klezmer zenét a zsidó kultúra egyik legnagyobb kincsének tartják,

mely az utóbbi években újra fénykorát éli. Ez az a zene, mely hidat képez a zsidó és nem zsidó származású emberek között, amely mindenkinek tetszik és azonosulni tud vele.

A klezmer zenének szoros kapcsolata van az amerikai dzsesszel. Újjáélesztésének mozgalma az Amerikai Egyesült Államokból indult útjára, de a gyökerei Kelet-Közép-Európában vannak, abban a régióban, ahol Jávori Ferenc született, és ahol ezt a zenét népszerűsíteni kezdte. A tradicionális klezmer zene iránti rajongása és az a képessége, hogy ezt a zenét széles körben meg tudja mutatni, Európa és a világ fontos zenei alakjává teszi őt.

Munkásságáért az elmúlt évek során több díjjal is kitüntették: 2000 januárjában a Magyar Tudományos Akadémia Pro Kultúra Alapítványának kuratóriuma által Kodály Zoltán Közművelődési Díj; a Magyar Köztársaság Lovagkeresztje; 2009. óta érdemes művész. 2014-ben Kossuth-díjjal jutalmazták.

A művészt születésnapja alkalmából különleges koncerttel ünneplik a Budapest Kongresszusi Központban március 7-én. A 80 éves művész előtt a Budapest Klezmer Band az életművének legfontosabb állomásait felidéző produkcióval tiszteleg.

Forrás: jegy.hu

Nyitókép: MTI/Zih Zsolt

