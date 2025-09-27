Jókai almafájával bővült a tiszacsomai Tündérkert

Petőfi körtefája után most Jókai Mór dáma-almája kapott helyett a tiszacsomai Honfoglalási Émlékpark Tündérkertjében. Ez alkalommal is személyesen Szarvas József Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész ültette el a facsemetét.

Szarvas József hozta létre az első Tündérkertet a magyarországi Viszák településen 2009-ben. Általa alakult ki Viszák két büszkesége, a sokszínű kulturális programoknak otthont adó kultúrpajta, illetve a Tündérkertnek keresztelt gyümölcsös. Minden évben annyi gyümölcsfát ültetnek, ahány gyerek születik a településen. A Tündékert az őshonos magyar gyümölcsfák otthona lett, ahol az elültetett facsemeték a régi magyar gyümölcsfajták génállományát őrzik. Azóta már Vas és Zala vármegye 19 települése büszkélkedhet ilyen kerttel. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén minden évben megemlékeznek a Tündérkertről, bővítve azok állományát.

A tiszacsomai faültetés meghitt ünneppé varázsolta szeptember 26. délutánját. Színészek, színházi munkatársak, konzulok, néhány tisztviselő szűk körében került sor a Tündérkert bővítésére. A faültetést néhány szívhez szóló beszéd előzte meg. Először is Szarvas József szólt az egybegyűltekhez. Röviden elmesélte, hogyan született meg a Kárpát-medence pusztuló őshonos gyümölcshagyatékának megőrzésére irányuló ötlete, hogyan terjedt el immár Kárpátaljára is.

Sín József, a KMKSZ alelnöke, a Beregszászi Középszintű Szervezet elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy a továbbiakban jó lenne, ha Kárpátalja történelmi nagyjai, irodalmárai, zeneszerzői előtt tisztelegve ültetnének fákat a Tündérkertben.

„Aki bízik a jövőben, az fát ültet. Mi, kárpátaljai magyarok, rengeteg bajunk ellenére bizakodóak vagyunk, tudjuk, hogy a béke is eljön”

− biztatta a jelenlévőket az alelnök úr.

Dávid Árpád, gecsei református lelkipásztor áldást kért a jelenlévőkre és az almafára. Jézusnak a terméketlen fügefáról mondott példabeszédével érkezett. A fa az emberi életet és az egész emberiség létét is jelképezi. Egy fának akkor van értelme, ha gyümölcsöt tud teremni, és ugyanígy a mi életünknek is akkor van értelme, haképesek vagyonk gyümölcsöt hozni, értéket teremteni. Egy faültetésnél mindenképpen remény van bennünk, és mi a nemzetünk jövőjére is ugyanilyen reménységgel gondolunk.

A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai színház segédszínészei egy performansszal készültek az ünnepre, melyet Mónus Dóra és Vass Magdolna állított össze. Az előadás által megelevenedett Jókai almafája iránt érzett csodálata és tisztelete.

Turi Sára, a színház Ficseri Gyermekstudiójának tagja előadta az Ültess fát! című Jókai-költeményt, majd a kislánytól minden jelenlévő megkapta emlékbe a kinyomtatott verset:

Ültess fát!

Hogyha mást nem, lobot ád.

Árnyékában megpihenhetsz,

Gondot ő visel reád.

Jó tavasszal nyit virágot:

Messze érzed illatát,

Kis madárka száll reája:

Ingyen hallhatod szavát.

Ültess fát!

Végül a faültetés megható pillanata következett, melyet Szokolai Dongó Balázs népzenész dudajátékával kísért. Szarvas Józsefnek az ültetésben Mester András, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács elnöke, valamint Sín József segített.

Jókai Mór almafáját a Jókai-emlékév alkalmából ültették.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma