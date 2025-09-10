„Jókai olvasónaplóm” – esszéíró pályázat

A Magyar Írószövetség és a Balatonfüredi Költőverseny Quasimodo Közalapítvány Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából pályázatot hirdet a 18–25 éves korosztály számára.

A pályázaton olyan magyar nyelvű, nem publikált „miniesszével”, olvasónaplónak nevezhető élménybeszámolóval lehet részt venni, amely egy, a pályázó számára fontos Jókai-műről szól (regény, novella, publicisztika, történelmi, politikai cikk vagy vers), s amely a pályázó személyes érintettségét mutatja be minimum 1825, maximum 2025 leütésben.

A pályaműveket elektronikus úton a quasimodokoltoverseny@gmail.com e-mail címre (PDF formátumban) és papír alapon, gépelt formában, 3 példányban kérik benyújtani a Balatonfüredi Költőverseny Quasimodo Közalapítvány címére (8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.).

A borítékra rá kell írni: „Jókai olvasónaplóm”

A pályázatok beküldési határideje: 2025. szeptember 30.

A pályázaton fődíjas írás szerzője 300 000 Ft szakmai díjban részesül. A zsűri a fődíjon kívül különdíjat is kiadhat.

A díjátadást 2025. november 13-án Balatonfüreden, a magyar nyelv napi programsorozat keretében rendezik meg.

Forrás: Bárka Online