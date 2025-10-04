100 éve született Kállai Ferenc színművész

Kállai Ferenc 1925. október 4-én született Gyomán. A Színművészeti Akadémiát 1944-ben végezte el, majd 1945-től a Szabad Színház, 1946-tól a Belvárosi Színház, 1948-tól a Nemzeti Színház, 2000-től a Pesti Magyar Színház társulatának volt a tagja.

1977-től 13 éven át tanított a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, 1987-től egyetemi tanárként. Kállai 1981 és 1990 között a Színházművészeti Szövetség elnöke, 1985 és 1989 között országgyűlési képviselő volt. 1989-ben minden hivatalos tisztségéről – így az országgyűlési képviselőségről is – lemondott. 1998-ban Budapest díszpolgárává választották.

Munkássága

Valamennyi színházi szerepét felsorolni lehetetlen, szinte a teljes Shakespeare-repertoárt végigjátszotta. A teljesség igénye nélkül volt Rómeó a Rómeó és Júliában, várkapus a Macbethben, Falstaff a IV. Henrikben, Polonius a Hamletben, Gloster a Lear királyban, Aenobarbus az Antonius és Kleopátrában. Emellett Noszty Ferit játszotta a híres Mikszáth-mű színpadi változatában, Szakhmáry Zoltánt Móricz Úri murijában, Sebők Imrét Sarkadi Elveszett paradicsomában, Paál Károlyt Csurka Döglött aknák c. művében, Lukát Gorkij Éjjeli menedékhelyében, az Úr hangját Az ember tragédiájában – csak, hogy néhányat említsünk szinte végtelen szerepeiből.

Színpadi alakításai mellett számos filmben is játszott. Szerepelt a Kétszer kettő néha ötben, a Bogáncsban, a Csutak és a szürke lóban, az Iszonyban, az Ezek a fiatalokban, A veréb is madárban, A dunai hajósban, A pogány Madonnában, a Hány az óra, Vekker úr? c. filmben, A miniszter félrelépben, az Üvegtigrisben és rengeteg más alkotásban.

Kállai, a „tanú”

Legismertebb filmszerepét talán a Bacsó Péter rendezte, 1969-ben készült, de politikai okokból csak több mint tíz évvel később bemutatott legendás A tanúban láthattuk tőle, melynek Kállai volt a főszereplője: Pelikán Józsefet, a gátőrt alakította. A film kultuszfilm lett, és több belőle vett idézet szállóigeként beépült a köztudatba, Pelikán elvtárs figurája pedig a magyar filmtörténet kitörölhetetlen alakjává vált.

Kállai Ferenc 85 évesen, 2010. július 11-én hunyt el Budapesten.

Forrás: Bihari Napló, XX. évf. 159.szám

Nyitókép: MTI/Keleti Éva