Kárpátaljai művészek jótékonysági tárlata nyílt meg a Pesti Vigadóban

Kárpátaljai művészek jótékony célú tárlata nyílt meg hétfőn a közmédia Jónak lenni jó! című adománygyűjtő kampányához csatlakozva a Pesti Vigadóban.

A Tenni című kiállításon huszonkét kárpátaljai művész, a Pro Arte Munkács szellemi köre alkotóinak munkái láthatók december 17-ig.

A közmédia adománygyűjtő kampányában a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő alap (MTVA) és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. a kárpátaljai nehéz sorsú gyermekeket segítő KEGYES Alapítvány tevékenységét támogatja.

Stefanovits Péter, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Képzőművészeti Tagozatának vezetője a kiállítás megnyitóján kiemelte: az adománygyűjtő kampány mindig egy erkölcsi közösség összefogása, amelyet az minősít, hogy milyen célt fogalmaz meg.

Hozzátette, az idei cél is igen nemes, azokra a gyerekekre gondolva, akiknek otthont tudnak majd biztosítani a támogatás révén.

Siklósi Beatrix, a Jónak lenni jó! projektvezetője, a Kossuth rádió csatornaigazgatója emlékeztetett:

idén az adománygyűjtő akcióval a kárpátaljai beteg, árva, az otthonukat elvesztett gyerekeket segítik.

Azt mondta, idén nem volt kérdés, hogy kiket szeretnének támogatni, hiszen a drámai események legnagyobb elszenvedői főként a gyerekek.

Beszámolt arról, hogy a közmédia képviselői már ellátogattak azokra a helyszínekre, gyermekotthonokba, többek között az idén 30 éves Nagydobronyba és a munkácsi gyermekkórházba, ahol a gyerekeket gondozzák. Az idei adománygyűjtésben részt vevők azt is támogatják, hogy a gyerekek a társadalom hasznos tagjaivá válhassanak felnőttként – mutatott rá.

Siklósi Beatrix megköszönte a kiállító művészek alkotásait, amelyek eladásával, a befolyt összeggel szintén a KEGYES Alapítványt segítik.

A cél, hogy Kárpátalján megépülhessen az első menedékotthon, hogy a gyerekek ne kórházban vagy gyermekotthonban éljenek, hanem egy átmeneti helyen a szülőkkel együtt maradhassanak – hangsúlyozta.

Szalipszki Endre nyugalmazott beregszászi főkonzul kiemelte: nagyszerű kezdeményezés, nemes célt szolgál, hogy a Jónak lenni jó! a KEGYES Alapítvány jövőjéhez járul hozzá a bevétellel. Reményét fejezte ki, hogy eredményes lesz az árverés, és minél több gyereknek tudnak lehetőséget teremteni a mostani háborús viszonyok között és a jövőben.

A Pesti Vigadó alagsori galériájában látható kiállítás alkotásaira a Jónak lenni jó! című műsorfolyam adásaiban lehet adományokat felajánlani.

A tárlaton Angyalosi Sándor, Biba Szergej, Csopej Marina, Dikun György, Dufinec Miklós, Fényes András, Homoki Gábor, Kalitics Erika, Kopriva Attila, Kovács Pál, Kuzma Borisz, Lucenko Igor, Matl Péter, Máles Olekszánder, Pavlisin Volodimir, Román Vaszil, Selevickij Jurij, Sitik Vira, Szvalyavcsik Petro, Szvalyavcsik Vaszil, Tatarszki Vaszil és Villásek Tibor művei láthatók. A kiállítás kurátora Matl Péter és Matl Árpád.

