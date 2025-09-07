80 éves a Kárpátaljai Akadémiai Népi Kórus
Fennállásának nyolcvanadik évfordulóját ünnepli idén a Kárpátaljai Megyei Érdemes Akadémiai Népi Kórus. Ebből az alkalomból adnak nagykoncertet szeptember 26-án a Kárpátaljai Megyei Filharmóniában – olvasható a kórus Facebook-oldalán.
Amint fogalmaznak, nyolcvan éves Ukrajna legendás művészeti együttese, szellemi örökségünk hordozója, a népi kultúra nyugat-ukrajnai bástyája. A jubiláló kórus ünnepi előadása közép-európai idő szerint délután öt órakor kezdődik.