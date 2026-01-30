Felolvasómaraton Keresztyén Balázs emlékére Nagyszőlősön

A magyar kultúra napja alkalmából meghitt és tartalmas rendezvénynek adott otthont január 30-án a Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskola. Az intézmény falai között felolvasómaratont szerveztek Keresztyén Balázs emlékére, aki pedagógusi és gyűjtőmunkájával maradandó értéket hagyott hátra a helyi és a magyar kulturális életben.

Nyibilevics Mónika, az iskola igazgatónője elmondta: az esemény ötlete tavaly, a Keresztyén Balázs-emléktábla avatásán fogalmazódott meg. Akkor vetődött fel, hogy a néhai pedagógus által összegyűjtött helytörténeti anyagból és mondákból felolvasómaratont tartsanak, ezzel is életben tartva azt a szellemi kincset, amelyet munkásságával ránk hagyott.

A rendezvény során tisztelettel és szeretettel emlékeztek az iskola egykori tanárára, aki nemcsak oktatóként, hanem értékmentőként is sokat tett közösségéért. Gyűjtései hozzájárulnak ahhoz, hogy múltunk történetei a jelenben is élővé váljanak, és a fiatalabb generációk számára is kézzel foghatóvá tegyék a hagyományokat. A felolvasómaraton célja az volt, hogy az irodalom és az olvasás iránti szeretetet erősítse a diákok körében, miközben méltó módon segíti az emlékezést.

Az eseményen összesen tizennyolc diák vett részt: tizenöt tanuló a Perényi Zsigmond Középiskolából, valamint a Kárpátaljai Magyar Líceum nagyszőlősi tagozatának három diákja. A résztvevők felkészültségét és előadásmódját ötfős zsűri értékelte, nagy figyelmet fordítva az értelmezésre, a kiejtésre és az előadás érzelmi hitelességére.

A felolvasások során több, a vidékhez kötődő monda hangzott el, köztük a Rákóczi bökényi fája, a Rákóczi virágai, a Mikes kútja, a Kelemen-hegy története, valamint A várhegyi nóta. Az elhangzottak nemcsak irodalmi élményt nyújtottak, hanem erősítették a helyi identitást és a történelmi múlt iránti tiszteletet is.

A felolvasómaraton méltó módon kapcsolta össze az emlékezést, az irodalmat és a közösségi élményt, bizonyítva, hogy a magyar kultúra napja nem csupán ünnep, hanem egy olyan élő hagyomány mementója, amely a fiatalok hangján szól tovább.

Bocskor Zita