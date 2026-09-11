Kiállítás nyílt az Ortutay-alkotótábor festményeiből Beregszászban

Ünnepélyes keretek között nyitották meg a beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Központban szeptember 9-én azt a festménykiállítást, mely a II. Ortutay-alkotótáborban készült műveket hivatott bemutatni.

Az augusztus 17–22. között második alkalommal megtartott alkotótábor keretében kárpátaljai festőművészek töltöttek el alkotómunkával teli napokat a Vérke-parti városban és környékén. A program művészeti vezetője dr. Kopriva Attila kárpátaljai szobrász-festőművész, művészettörténész, tanár volt. A tábor további résztvevői: Matl Péter, Erfán Ferenc, Gogola Zoltán, Lakatos Szergej, Kalitics Erika, Kutasi Csaba, Petrusevics Nikolett, Jároszlává Kátrán, Lakatos Natália.

A művészek az alkotótábor idején több helyszínt is felkerestek: Tiszabökényben a görögkatolikus fatemplomot, Tiszafarkasfalván a falumúzeumot, Tiszacsomán a honfoglalás-emlékparkot. Emellett a Borzsa folyó partjára is ellátogattak, továbbá kihasználták az Ortutay-központból a városra és a környékre nyíló remek panoráma lehetőségeit is.

Az inspiráló környezetben született alkotásokból összeállított tárlat megnyitóján Marosi István, az Ortutay-szakkollégium vezetője, a tábor szervezője köszöntötte az egybegyűlteket.

„A művész a vásznon rögzíti a pillanatot. Az emberi kifejezőeszköz lehetőségeivel élve ez egy tökéletes pillanat. Amit látunk a vásznon, azt a legjobbnak és öröknek tekinti a művész. Azért vagyunk, hogy a tökéletes pillanatok egymás mellé kerüljenek és végtelent képezzenek az életünkben.”

Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye magyar helynöke örömteljesnek nevezte, hogy második alkalommal is megrendezésre került az alkotótábor. Ahogy elmondta, számára mindez azt jelenti, hogy a művészek nemcsak a múltban tevékenykedtek, most is alkotnak, szeretnének megmutatni valamit a Jóisten alkotta világ szépségéből.

Vida László, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja is köszöntötte az egybegyűlteket.

„A kárpátaljai festőművészek alkotásai a helyi hagyományokból építkeznek. Ilyenformán a művészi alkotások élethűen visszatükrözik azt a sokszínű közösséget, ahol a magyar, az ukrán, a ruszin nemzetiségű emberek élnek együtt.”

Kiss András a Hierotheosz Egyesület főtitkára is méltatta a tárlatot, kiemelve: „Mindenkinek fontos ez a táj. Bereg vidéke, mely egyforma a határ mindkét oldalán. Ez egy vidék, egy közösség.”

Kopriva Attila, a művésztábor szakmai vezetője pedig arra hívta fel a figyelnet, hogy a művészetben az a legfontosabb, hogy a művész ne pózoljon, hanem őszintén belevigye az alkotásba a gondolatait, érzéseit. Még akkor is, ha számára ez nagyon nehéz feladat.

A megnyitó fényét emelte Csetneki Ferenc szaxofon- és Sztojka Tímea zongorajátéka. A művészek a Nevetlenfalui Művészeti Iskola pedagógusai.

A megnyitót követően kötetlen beszélgetés és szeretetlakoma formájában folytatódott a szerdai délutáni program.

A tíz kárpátaljai képzőművész 38 alkotása október 10-ig tekinthető meg az Ortutay-központban.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

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