Kokárdakészítéssel az ünnep előtt

Március 11-én ismét diákokkal telt meg a Nagyberegi Tájház, ahol ezúttal a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 3. osztályos tanulói vettek részt egy tematikus foglalkozáson. A program a közelgő nemzeti ünnephez, március 15-éhez kapcsolódott. A szervezők játékos, élményszerű formában ismertették meg a gyerekeket a történelmi események jelentőségével és a hozzájuk kötődő hagyományokkal.

A foglalkozás tárlatvezetéssel indult. A csoport végigjárta a tájház helyiségeit, és megismerte a régi paraszti élet mindennapjait idéző használati tárgyakat. A bemutató során a gyerekek bepillantást nyerhettek abba, hogyan éltek, dolgoztak és gazdálkodtak elődeink, miközben számos érdekességet hallhattak a kiállított eszközök történetéről és funkciójáról.

Ezt követően a foglalkoztató teremben a közelgő ünnepről beszélgettek. Szó esett arról, mi történt 1848. március 15-én, miért fontos ez a nap a magyar történelemben, és milyen jelképek kapcsolódnak hozzá. A gyerekek a kokárda történetével is megismerkedtek. Megtudhatták, honnan ered ez a jelkép, miért a piros-fehér-zöld színek jelennek meg rajta, és miért viseljük a nemzeti ünnepen.

A beszélgetést alkotómunka követte. A tanulók különféle technikákkal készítettek kokárdákat. Kézművesek vezetésével gyöngyből fűzve, szalagból hajtogatva, illetve nemezből is alkottak. A sokféle módszernek köszönhetően mindenki egyedi, saját készítésű kokárdával gazdagodott.

A tájház konyhájában közben szintén serény munka folyt. Néhány tanuló a szakácsnő segítségével derelyekészítésben próbálhatta ki magát, sőt a platton sült tészta készítését is megismerhették. A friss tészta illata hamar betöltötte az udvart, még hangulatosabbá téve a programot.

A tavaszias időjárásnak köszönhetően a gyerekek az udvaron is eltölthettek egy kis időt, ahol a tájház népi játékait próbálhatták ki. A vidám játék, a közös beszélgetések és az alkotás együtt igazi élménnyé tették a napot.

A foglalkozás célja ezúttal is az volt, hogy a fiatalok személyes élményeken keresztül ismerkedjenek meg történelmünk fontos eseményeivel és a hozzájuk kapcsolódó hagyományokkal. A Nagyberegi Tájház programjai így nemcsak a múlt értékeinek bemutatását szolgálják, hanem a közösségi élmények és az élő hagyományok továbbadását is.

A tájházban hétről hétre zajló foglalkozásokat a Pro Cultura Subcarpathica szervezi a Csoóri Sándor Alap támogatásával és a Hagyományok Háza kárpátaljai kirendeltségének szakmai partnerségével.

René

Kárpátalja.ma