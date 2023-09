Ha valaki megpillantja Milka Zimková könyvének borítóját, barátságos, bohókás történetekre asszociál az élénk színek, mesekönyvbe illő falusi alakok alapján. A cím – A gyilkos menta – már kevésbé tűnik gyerekeknek szánt olvasmánynak, a történet pedig olykor szomorú, legtöbbször nyomasztó, néha pedig egyenesen vérfagyasztó. Mégis érdemes elolvasni.

Nem friss, ropogós olvasmányról van szó. A 13 novellát tartalmazó könyv a szlovák írónő első könyve, mely 1980-ban jelent meg, és két éven belül kétszer adták ki. Az írás mellett színésznőként és filmrendezőként is tevékenykedő Zimková teljesen új színt vitt a szlovák irodalomba: népi szürrealisztikus, balladisztikus faluképet teremtett. Az írónő idén, 2023 májusában távozott az élők sorából.

Falusi áhítatosság, gyermekhalál, elhagyott feleségek, nehéz asszonysors, félrelépések: sok olyan történet, amihez hasonlót mi is hallottunk a régi világról nagymamáink tolmácsolásában. De van itt gyilkosság, tébolyult családtag, vérfertőzésre való törekvés, vannak magányos lelkek, megkeseredett vénlányok és agglegények. A gyilkos menta maga a színes-szagos élet. És Zimková akkor is láttatja a színeket, érezteti a szagokat, ha mi szívünk szerint eltakarnánk a szemünket, befognánk az orrunkat undorunkban. Mindezt nem a képünkbe vágja az írónő, sokszor csak körülírva sejteti a megtörtént vagy a majdani tragédiákat. A választékos szóhasználat Illés Anna fordítói munkáját is dicséri, de az olvasási élményt sajnos néha egy-két elütés csorbítja.

A gyilkos mentát antikváriumokban tudjuk kedvező áron beszerezni.

Pallagi Marianna

Kárpátalja.ma