Könyvajánló: Királylányok könyvei

Óriási a választék a mesekönyvek piacán, a színvonal pedig változó. Könnyen belefuthatnak a szülők bugyuta vagy akár káros gyermekirodalomba is. Aki biztosra akar menni, nem fog csalódni Zalán Tibor meséiben, a Királylányok könyvében és a Királylányok második könyvében.

A József Attila- és Magyarország Babérkoszorúja díjas szerző izgalmas és elbűvölő mesevilágot teremtett. A történetek a megözvegyült Habakuk király negyven szépséges lányáról szólnak. Esthajnal, Rebeka, Cilike, Nusi, Pitrikotty és a többiek meséi változatos, lírai nyelvezetű, izgalmas szövegek. Felnőttek és gyerekek egyaránt kedvüket lelik bennük.

A magyar népmesék legszebb hagyományaira épít Zalán Tibor, mégis eredeti és aktuális tud lenni. A Hattyús Kastélyban lakó királyi család minden tagjának kihívásokkal kell szembenéznie, hogy megtalálja vagy éppen megmentse jövendőbelijét. A cél eléréséhez a királylányoknak sokszor saját jellemhibáikat kell legyőzniük. Közben megjárnak különös szomszédos királyságokat, az erdők rejtélyes mélyét vagy a kastélykert könnytavának víz alatti birodalmát.

A Királylányok könyve három kiadást ért meg, legutóbb 2012-ben jelent meg a Cerkabella Könyvkiadónál. A folytatás, a Királylányok második könyve 2017-ben követte. A kiadványok nem lennének teljesek Keszeg Ágnes és Metzing Eszter elragadóan bájos illusztrációi nélkül.

Marcsák Gergely

Kárpátalja.ma