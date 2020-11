Könyvajánló: A kárpátaljai magyarság, németség elhallgatott tragédiája, 1944–1946

Dupka György: A kárpátaljai magyarság, németség elhallgatott tragédiája, 1944–1946. A Hidden Tragedy: The Fate of Hungarians and Germans in Subcarpathia, 1944–46. Intermix Kiadó, Budapest–Ungvár, 2020.

Az értekezés megírásának elsődleges célja, hogy tudományos alapossággal feltárja és bemutassa a kollektív bűnösség elvének alkalmazását a kárpátaljai magyarokkal és németekkel szemben, a 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtását az NKVD-jelentések, illetve a Moszkvában megírt forgatókönyvek tükrében. 2014 különösen fontos jubileum a malenkij robottal foglakozó kutatók számára, hiszen 70 esztendeje, 1944 novemberében vette kezdetét a civilek internálása. Ennek kapcsán a Kárpát medencében számos rendezvényen állítanak emléket a sztálinizmus mártírjainak.

Dupka György

