Könyvajánló: Álmos tájakon járok

Horváth Sándor: Álmos tájakon járok. Válogatott novellák, szociográfiák. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2002.

„Az ablaknál ülök. A fotel puha. Kárpitjában nyomott minták. Elég mélyek. Jól kitapinthatóak. Azt mondják vörös színűek. Vörös szín. Azt, hogy gömbölyű, szögletes – értem. Ha egy almát két kezembe rejtek, tenyereim széle, ujjaim vége összetalálkozik. Köztük dagad az alma – ez gömbölyű. A mellettem lévő asztalon rádió, magnó. A magnó szögletes. Ha végigsimítom – így -, ez a teteje, itt az éle és a sarka. A billentyűk is szögletesek-a kezemmel látom. Sok dolgot látok még így. A hideget és a meleget, a simaságot és az érdességet. Tudom, hogy a víz folyékony. A vizet különben is nagyon szeretem. Azért, mert azt mondják róla: színtelen. Szín, színű, színes – ezeket a fogalmakat sehogy sem értem. Apa néhányszor megpróbálta megmagyarázni. Dühroham és sírás lett a vége. Ilyenkor anya is mindig sírt – hallottam. Apa valami olyasmit mondott: ahogy az egyik tárgy kocka alakú, a másik gömbölyded vagy éppen sokszögű, ugyanúgy zöld, kék, piros és… elfelejtettem. Pedig több szót is mondott. De miért jegyezzem meg? Nekem semmit sem jelentenek.”

Forrás: kmmi.org.ua