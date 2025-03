Könyvajánló: Charlie és a csokigyár

Ha egy nap csokimajszolás közben azt vennénk észre, hogy a finomság csomagolása alatt egy meghívó lapul, ami a világ legexkluzívabb csokigyárába szólna, mit tennénk? Meglehetősen kicsi az esély arra, hogy ilyen fantasztikus történetbe keveredjünk a valóságban, de átélhetjük a kalandot egy könyv elejéig. Rovatunkban Roald Dahl Charlie és a csokigyár című humoros ifjúsági regényét ajánljuk – de nem csak az ifjúságnak.

A különc csokoládégyáros, Willy Wonka különleges ajánlattal áll a világ elé: öt gyermeket és azok kísérőjét kalauzolja körbe fantasztikus manufaktúrájában, amelyet évek óta senki sem láthatott. A belépőt jelentő aranybilétákat Wonka úr öt tábla csokoládéba rejti el, amelyek a világ bármelyik pontján felbukkanhatnak. Az öt szerencsés megtaláló közé kerül Charlie, egy szegény család gyermeke, aki évente csupán egyetlen tábla csokoládét kap.

Charlie-t a gyárba nagyapja kíséri el. Wonka úr zárt birodalmában csodákat láthatnak: színes-édes mezőket, édességfolyamot, és persze a munkásokat is, akik nem egyszerű emberek. Wonka gyárának munkálatait az egyszerre szórakoztató és kegyetlenül őszinte umpalumpák végzik, akik nemcsak a csokigyártásban, de a rímekben is igencsak kiemelkedők. A gyár megismerése közben az öt gyermekből csupán csak Charlie láthatja a helyet teljes egészében. A többiek saját hibáik miatt nem járhatják be az egész útvonalat. Bár Wonka úr végig felhívja a figyelmét mindenkinek a szabályok betartására, négy gyermek nem hallgat rá, aminek meg is lesz a következménye – személyre szabottan. Az utazás végén Charlie-nak az egész életére kihatással lévő döntést kell meghoznia.