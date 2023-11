Könyvajánló: Dinoszaurusz a nappaliban

Alkoholista családtaggal felnőni és/vagy együtt élni hatalmas teher. Az elszenvedője akár évekig nincs tisztában azzal, hogy megannyi fájdalmának egy fő gyökere van: az alkohol rabságában élő szerette miatti sebek. Ezen a héten Mattik Dora Dinoszaurusz a nappaliban című kötetét ajánljuk.

A kötet 2021-ben jelent meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kiadásában, Pesti Ráhel illusztrációival. A zsebben elférő kötet a családon belüli alkoholizmust mutatja be visszaemlékezéseken keresztül.

A történetekben megmutatkozik, hogyan teheti tönkre az alkohol rabsága nemcsak a szenvedélybeteg személyt, hanem annak szűkebb környezetét is. Ami pedig ettől is nagyobb gyilkos, az a hallgatás és tagadás, ami a témát övezi – sajnos napjainkban is.

Beszédes a kötet címe: egy metaforát takar, amely szerint képzeljük el azt, hogy egy szobában ülünk, és ott van velünk egy dinoszaurusz, de nem beszélhetünk arról, hogy ő ott van, vagy mi félünk tőle. Ehhez hasonlítja Mattik Dora műve azt, amikor egy szülő alkoholbeteg, a többieknek pedig csendben kell tűrniük.

Apa, anya, pia – megannyi gyermek családjának képlete ez. A becslések szerint ma Magyarországon körülbelül 400 ezer gyermek él olyan családban, ahol legalább 1 szülő szenvedélybeteg. Ukrajnában évente 40 ezren halnak meg alkoholproblémák miatt, egy 2021-es kimutatás szerint az ország a világ 4-5. helyén áll az alkohol miatti halálozások listáján. Szintén 2021-ben az Ukrajnában élő alkoholisták számát 1 millió fő körül határozták meg.

Az alig 140 oldalas kötetet nagy lelki kihívás végigolvasni, könnyek nélkül pedig talán lehetetlen is. Mert tudatában vagyunk annak, hogy a világon több millió ember sötét valósága az, amiről Mattik írt.

Ez az írás egy továbblépésnek a lépcsőfoka, és akár inspiráció is lehet azoknak, akik ilyen dinoszauruszok miatt szenvednek, netán ők maguk is azok.

Ajánljuk ezt a könyvet azoknak, akik hasonló cipőben járnak vagy jártak, hogy érezzék, nincsenek egyedül a fájdalmukkal. Azoknak, akik segíteni szeretnének olyanokon, akiknek évekig kellett elviselniük fogukat csattogtató, sokszor bántalmazó dinoszauruszokat abban a bizonyos nappaliban. És azoknak, akik a megértés miatt kíváncsiak arra, milyen kálvárián mennek át azok, akiknek azzal a teherrel kell együtt élniük, hogy a szerettük szenvedélybeteg.

A kötet bevételét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szenvedélybeteg szülők gyerekeinek támogatására fordítja.

Sz. Kárpáthy Kata

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Kárpátalja.ma