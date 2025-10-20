Könyvajánló: Egy kis szívesség

Még a legtökéletesebbnek tűnő anyukának is megvan a sötét oldala. A titkok felemésztenek, és nem biztos, hogy jól teszed, ha megosztod bárkivel. Mert attól kezdve fegyvert adsz a másik kezébe. Rovatunkban egy szórakoztató thrillert, Darcey Bell amerikai írónő első regényét ajánljuk, az Egy kis szívességet.

A 2017-ben debütált könyv magyar nyelven 2018-ban jelent meg Tóth Gizella fordításában, az azonos című regény alapján készült filmmel közel egyidőben.

Stephanie egy korán megözvegyült anyuka, aki az anyaságról blogol. Egy igazi Kotlós Kapitány. Egy környékbeli másik édesanyával, Emilyvel barátkozik össze, aki egy híres divatcégnél komoly beosztásban dolgozik. A két anya gyermekei már korábban összebarátkoztak, így péntek délutánonként, míg a fiúk együtt játszanak, a két anya Emily szinte tökéletes házában beszélget. Így megy ez hosszú hetekig. Stephanie úgy érzi, legjobb barátnőre talált, akivel örökké megmarad a bizalom, és akivel bármit megoszthat. Míg egyszer Emily egy kis szívességet kér barátnőjétől, majd eltűnik. Emily férje, Sean ottmarad a gyermekükkel. És a dolgok itt kezdenek el kibomlani.

A jómódú, középosztálybeli Connecticutban játszódó történetet előbb Stephanie oldaláról olvashatjuk. Itt kettős narráció jelenik meg: van egy anyablogger, aki a látszólag tökéletes, már túlontúl angyali. És ott van az igazi Stephanie, titkokkal, bűntudattal, állandó megfelelési kényszerrel és kontrollmániával.

A második és harmadik részben már Emily és Sean szemszögéből is megismerhetjük a történetet. Emily korán megtanulja, hogy az információ hatalom, amivel vissza lehet élni. Ahogyan arra is ráérez, hogyan kell irányítani a férjét – akiről kiderül, hogy nem olyan hűséges, mint amilyennek hitte. Mindegyik szereplő önmagát próbálja védeni, lehetőleg a másikra hárítva a felelősséget. Ahogyan többet tudunk meg a három szereplőről, egyre inkább világossá válik, hogy senki sem pozitív hős, mindhármuknak tetemes vaj van a fején.

Az Egy kis szívesség a manipuláció és az emberi játszmák egyik kiváló példája. Van, aki macska és van, aki egér egy történetben. Az ízléses és méregdrága berendezések és ruhák mögött traumák, túlórák és állandó nyugtalanság áll, amiből kívülre semmi sem látszik, legalábbis egy ideig.

A regény felnőtt olvasóknak ajánlott a regényben érintett érzékeny témák miatt.

Sz. Kárpáthy Kata

Kárpátalja.ma