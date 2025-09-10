Kubík Tamás orgonakoncertje Ungváron
A mai napon kezdődik el a XIII. Natalija Viszics Nemzetközi Orgonafesztivál Ungváron, a Kárpátaljai Megyei Filharmóniában (Színház tér 10.).
Ennek keretében szeptember 16-án közép-európai idő szerint 17.30-kor kezdődő orgonakoncertet ad Kubík Tamás, az egri bazilika karnagya. Előadásában elhangzanak többek közt Josef Rheinberger, Théodore Dubois, Händel és Bach művei.
Az esemény Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és a Kárpátaljai Megyei Filharmónia közös szervezésében valósul meg.
Forrás: a Kárpátaljai Megyei Filharmónia honlapja
