10 éve hunyt el Bódi László Cipő

Tíz évvel ezelőtt, március 11-én hunyt el Bódi László, becenevén Cipő, kárpátaljai magyar énekes, zeneszerző, dalszerző, a Republic együttes frontembere.

Az ungvári járási Kisgejőcön született 1965. május 3-án. Szüleivel egyéves korában Magyarországra települtek át, és Kisvárdán éltek. A Weiner Leó Zeneiskolába járt ének-zene tagozatra.

Becenevét a gyermekkori zenekaráról, a Bessenyei György Gimnáziumban alapított Cipőfűzőről kapta. Az együttes 1985-ig állt fenn.

Tizennyolc évesen Budapestre költözött. Itt postaforgalmi segédtisztnek tanult, dolgozott a Magyar Postánál és a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Vasúti Főosztályánál. Egy ideig Szigeti Ferenccel a Krokodil duóban zenélt.

1990 februárjában megalakult a Republic, amivel szinte azonnal hírnevet szereztek.

A rockegyüttes hatalmas népszerűségnek örvendett, évi 100-150-szer koncerteztek.

Az együttes számára Cipő összesen 240 dalt szerzett, köztük olyan örökzöld slágereket, mint a 16 tonna fekete szén, A 67-es út, a Repül a bálna, a Szállj el kismadár vagy a Szeretni valakit valamiért. Az együttes 1991-ben EMeRTon-díjat, 1992-ben a Popgála–Az év rockegyüttese díját nyerte el. Az Arany Zsiráf-díj–Az év rocklemeze címet 1993-ban és 1995-ben is megkapták. 1996-ban Radio Picture Show, Griff Gentleman`s, valamint Best of Local-díjat, 1997-ben pedig Huszka Jenő-díjat kaptak. 2009-ben a Gyere közelebb, menekülj el című dalukkal a Fonogram-díj–Az év dala díjat nyerték el. 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki az együttest. 2013-ban a Transilvanian Music Awardson Az év rockegyüttese lettek, ugyanebben az évben a Ballantine’s–Fonogram-különdíjat kapták meg, ők lettek az év zenekara a közönség szavazatai alapján.

Szívproblémája következtében Cipő 2013 februárjában rohamot kapott, és kómába esett. 2013. március 11-én hajnalban hunyt el. 47 éves volt.

2021-ben emlékére miniszobrot avattak Ungváron.

Kárpátalja.ma