121 éve született Rejtő Jenő

Százhuszonegy éve, 1905. március 29-én született Rejtő Jenő, A láthatatlan légió, A tizennégykarátos autó, Csontbrigád, Piszkos Fred, a kapitány szerzője. Népszerűségét az olvasók körében Jókai Móréhoz mérik.

Erzsébetvárosban, Budapesten született, zsidó családban. Tanulmányait a Kertész utcai polgári iskolában kezdte, ahonnan kicsapták, miután egyik tanárát megütötte. Ezután Rákosi Szidi színiiskolájában tanult. Itt rövid ideig statiszta volt, de egy konfliktus miatt innen is tovább kellett állnia. Közben Nagykörút néven újságot indított gyermekkori barátjával, Buttola Edével, amit csupán egyszer adtak ki. Ezt követően Berlinben Max Reinhardtnál tanult színművészetet.

Iskoláit elvégezve a világ több szegletén megfordult:

Hamburgban dokkmunkásként és illatszerárusként, Svédországban heringhalászként, Genovában építőmunkásként, Zürichben pedig gobelinkereskedőként kereste a kenyerét. De volt Franciaországban sztepptáncos, és a cirkusz világát is megjárta artistaként.

Légiós regényeinek helyszínére, Afrikába potyautasként hajózott el, ahol testközelből ismerkedhetett meg a légió fény- és árnyoldalaival. Utazásai közben szerzett tapasztalatai voltak később nagysikerű írásainak alapjai. A P. Howard álnéven kiadott idegenlégiós regényparódiái napjainkban is népszerűek.

Magyarországra hazatérve regényeket és színdarabokat írt. Egyik legsikeresebb operettje 1934-ben debütált Aki mer, az nyer címen. Mindemellett fordítóként is dolgozott.

Rejtő Jenőt 1942-ben a nyilasok a nagykátai kórházból betegen hurcolták el egy büntetőszázadba.

A nagy nevettető 1943. január 1-én, munkaszolgálatosként, embertelen körülmények között hunyt el Voronyezsben, a kamenkai járási Jevdakovoban.

Szülőházának falán 1994-ben az Erzsébetvárosi Önkormányzat emléktáblát állított.

Rejtő írásait a groteszk humora és eseménydús cselekményleírásai tették különlegessé. Kisponyvákat, útirajzokat, westernregényeket is írt humoros, bűnügyi és légiós könyvei mellett.

1956 után ismét kiadták a Rejtő-regényeket, amiket a feketepiacon igen magas összegekért árusítottak. Ennek ellenére sokan vették és olvasták Gorcsev Iván, Vanek úr, Fülig Jimmy és Piszkos Fred megalkotójának sorait. Több nyelvre is lefordították írásait. Regényei hangoskönyv formájában is megtalálhatóak.

Rejtő nem csupán ponyvaregényeket írt.

Kamaszkorában versírással próbálkozott, ám ezeket nem publikálta. Verseit Hámori Tibor Rejtő Jenő rejtélyes élete, illetve Piszkos Fred és a többiek című könyveiből ismerhetjük meg.

Számos történetét megfilmesítették, legutóbb 2015-ben A fekete múmia átkát, s darabjait napjainkban is műsorra tűzik a magyarországi színházak.

Kapcsolódó: