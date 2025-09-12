Könyvajánló: Vanek úr Párizsban

Gorcsev Iván megnősült, született egy fia, majd úgy döntött, hogy az élete nem volt elég kalandos eddig. A változatosság kedvéért nem Vaneket küldi a sivatagba, hanem önmagát. Gorcsev a Szaharában, családja biztonságban, titkára a francia fővárosban. Rovatunkban a Vanek úr Párizsban című regényt ajánljuk.

Rejtő Jenő népszerűsége 2025-ben is töretlen.

Ő az a magyar író, akiről ha nem esik szó irodalomórán, végül mégis mindenki hall. Ha másról nem, kalandos hősei – Gorcsev, Pipacs vagy Fülig Jimmy – kapcsán. A tizennégykarátos autót generációk olvasták, arról viszont kevesebben tudnak, hogy Gorcsev Iván története szerelmi életének beteljesedésével nem ért véget.

A regény létezéséről évtizedekig nem tudott a közönség.

Gorcsev és Vanek történetének folytatása a szerző halála után több mint négy évtizeddel, 1986-ban jelent meg először, és azóta több mint kéttucat kiadást ért meg. A Népszava gondozásában debütált regényt dr. Révai Gyula, Rejtő bátyja rendezte sajtó alá.

Bevallom, nehéz ajánlót írni egy olyan regényről, amelynek az első bekezdése meggyőzi az embert arról, hogy márpedig ezt végigolvassa.

„Sába Királynője az asztalnál ült és borotválkozott. De szokott káromkodni és pipázni is, ami királynőknél igazán ritkaság.”

Történetünk tehát a Szaharában indul, az Idegenlégió egyik tagjával. Persze, azonnal kiderül, hogy ez a Sába nem azonos azzal a királynővel, aki Salamonnál tette tiszteletét. A légióban szolgál Gorcsev Iván is, aki a házas életet ismét a szuronyra cseréli, és a jelek szerint egy elpusztíthatatlan katona. A regény második helyszíne a francia főváros, Párizs, ahol a fent már megismertetett Sába épp Vaneknél próbál bérelni.

A regényben Rejtő nemcsak krimit és légióstörténetet írt meg, hanem megismerteti velünk az 1920-as évek magyar művészvilágának nem éppen elegáns, de annál őszintébb mindennapjait.

Rejtőhöz méltóan alakul a cselekmény, és van itt minden, ami kell: légió, szökés, gyilkosság, oroszlán a mosókonyhában, szerelem és egyéb kalandok várják az olvasót. Természetesen sok-sok humorral fűszerezve.

A Vanek úr Párizsban sokáig váratott magára, de megérte: tizenkilenc kiadást ért meg. (Összehasonlításként: A tizennégy karátos autó eddig negyvenötöt). Legutóbb 2021-ben a Holnap Kiadó jelentette meg, Sajdik Ferenc rajzaival. Megvásárolható e-könyvben, hallgatható hangoskönyvben, beszerezhető könyvesboltokban és antikváriumokban egyaránt.

Sz. Kárpáthy Kata

Kárpátalja.ma