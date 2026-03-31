173 éve született Vincent van Gogh

Százhetvenhárom éve született Vincent van Gogh holland festő, a posztimpresszionizmus egyik legnagyobb alakja.

Vincent Willem van Gogh 1853. március 30-án látta meg a napvilágot a hollandiai Groot-Zundertben. Édesapja református lelkész volt. Öt testvér közül ő volt a legidősebb.

A tőle 4 évvel fiatalabb öccsével, Theoval volt a legszorosabb a kapcsolata, aki élete végéig támogatta úgy szellemileg, mint anyagilag.

Tanulmányait Zundertben kezdte meg, majd egy nevelő tanította. Első rajzait – A falra mászó macska és a Kutya – alig tízévesen készítette el. Zevenbergben folytatta középiskolai tanulmányait, ahol rajzórákat vett, valamint angol, francia és német nyelvleckéket. Később Tilburgban tanult, de megszakította tanulmányait.

16 éves korában Hágában kezdett dolgozni, a Goupil & Cie Galériában, ahol egyik nagybátyja üzlettárs volt. Feladta ezt a munkáját, hogy édesapja nyomdokaiba léphessen. Ezt követően Brüsszelben, Londonban és Párizsban volt segédlelkész, de megszakította teológiai tanulmányait.

Első tájképei ebben az időszakban készültek. Van Gogh bányászok gyermekeit oktatta és betegeket is ápolt.

1880-tól csak festészettel foglalkozott, egy ideig a brüsszeli művészeti akadémia hallgatója volt. Hazatérve édesapjával összekülönbözött, emiatt Hágába költözött, ahol öccse támogatta, és segítette ahhoz, hogy műterme legyen. 1883-ban hazaköltözött, de megromlott a családjával a kapcsolata. 1885-től, apja halála után már csak Theo tartotta vele a kapcsolatot. Otthoni tartózkodása alatt 200 képet készített.

1886-ban Párizsba utazott a testvéréhez. Itt kötött barátságot Toulouse-Lautrec-kel és Camille Pissarroval, valamint itt ismerkedett meg Paul Gauguinnal.

1888 februárjától Arles-ban tartózkodott, itt 190 festménye született meg. Itt készültek el legismertebb képei. Egy ideig sok időt töltött együtt Gauguinnal, együtt szórakoztak és alkottak, de súlyosan összekülönböztek. Egy alkalommal van Gogh levágott egy darabot a jobb füléből.

Egy ideig elmegyógyintézetben, majd 1889 tavaszától kórházban kezelték.

1890 tavaszától Auvers-sur-Oise-ban élt. Ezen év július 6-án öccséhez utazott, ahol konfliktusba keveredtek. Van Gogh hazament, és nem sokkal később, július 27-én a mezőn mellbe lőtte magát a revolverével, de nem halt meg azonnal. Öccse meglátogatta, de titkolta előtte fájdalmait. Vincent van Gogh július 29-én éjjel hunyt el.

Halála után öccse, Theo attól rettegett, hogy ő is gyógyíthatatlan idegbeteg. Elméje megbomlott, kis híján végzett feleségével és kisfiával. Hollandiába küldte felesége, ott is halt meg, bátyja halála után fél évvel.

Van Goghot az impresszionisták nem fogadták el, megvetették munkásságát. Sosem alkudott meg, képein egyesítette emberi és alkotói szenvedéseit. Élete során elkerülte a szakmai siker, csupán egyetlen képét tudta eladni. Halála után viszont híres lett, napjainkban a populáris kultúra része.

Nyitóképen: van Gogh 1889-es önarcképe