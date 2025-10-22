Emlékezés és koszorúzás az ’56-os emlékműnél Beregszászban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója apropóján megemlékezést tart a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet Beregszászban október 23-án. Az esemény a vasútállomásnál található ’56-os emlékműnél valósul meg 11 óra 20 perctől.

A rendezvényen a résztvevők koszorúzással egybekötött megemlékezés keretében tisztelegnek a hősök emléke előtt, akik hatvankilenc évvel ezelőtt a szabadságért és a nemzeti függetlenségért emelték fel szavukat.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, hogy közösen hajtsanak fejet az 1956-os események áldozatainak emléke előtt.

Az esemény a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem közreműködésével valósul meg.

