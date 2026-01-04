241 éve született Jacob Grimm német meseíró és mesegyűjtő

Jacob Ludwig Karl 1785. január 4-én született Hanau am Main-ban. A híres Grimm-testvérek közül Jacob volt az idősebb, bár mindössze alig egy év választotta el Wilhelm öccsétől. Német nyelvészek, irodalomtörténészek, tudósok és írók voltak – a világ legismertebb mesegyűjtőinek egyikei. 1806 után kezdték el közösen gyűjteni a meséket és mondákat.

„A két fiú együtt üldögélt esténként és hallgatták a mesemondókat. Kezdetben illemtudóan figyeltek, majd úgy döntöttek: ők is felcsapnak krónikásnak. Jöttek sorban a falusi asszonyok és egy pohár bor, esetleg egy szűkös vacsora mellett mondták „tollba” a történeteket. (…) A mesegyűjtő „családi vállalkozást” siker koronázta: 1812-ben megjelent Berlinben első mesekönyvük, a több mint kétszáz történetet tartalmazó „Gyermek és házi regék” (Kinder- und Hausmärchen). Népmesegyűjteményük, mely a legszebb és legismertebb történeteket köti egy csokorba.

„Meséik napjainkig több mint 250 kiadásban jelentek meg 160 nyelven. A mesék szövegét már a testvérek is erősen stilizálták. Eltüntették az egyértelműen szexuális vonatkozásokat, és az illetlennek tartott szavakat, az ifjú hercegekből és grófokból királyfikat, a fekete szívű anyákból gonosz mostohákat formáltak, a történeteket lélektanilag alaposabban motiválták, a stílust tömörré, kissé emelkedetté, régiessé tették.

Márton László arra figyelmeztetett, hogy ez nem olyan gyűjtemény, amelynek a nép ajkán élő darabjait lejegyzik, s aztán majdhogynem betűhív pontossággal közlik. ”

„Érdeklődésük a romantika jegyében a német történelem, népköltészet, a mese- és mondavilág, valamint a nyelvfejlődés kutatására irányult. Jacob inkább nyelvészettel foglalkozott. Az ógrammatikusok egyik legfontosabb képviselője volt, aki megalkotta a hangváltozások szabályosságát igazoló Grimm-törvényt. (…) Felkutatták és gondosan dokumentálták a néphagyományokat, és igyekeztek harmonizálni a különböző német nyelvjárásokat.” Együtt szerkesztették (felkérésre) a német nyelv új nagyszótárát: a „Német szótár” utolsó, 32. kötete haláluk után csaknem száz évvel jelent meg (az első négy kötetet írták meg halálukig).

