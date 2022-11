40 év után újra kiadták Michael Jackson legsikeresebb albumát

Eredeti megjelenése 40. évfordulóján újra megjelent Michael Jackson Thriller című lemeze, amely minden idők legnagyobb példányszámban elkelt albuma.

A kiadványon a 2009-ben elhunyt amerikai énekes, dalszerző lemezének jól ismert slágerei (Thriller, Wanna Be Startin’ Somethin’, The Girl Is Mine, Beat It, Billie Jean) és számos különlegesség található – közölte a Sony Music, amely az Estate of Michael Jackson szervezettel közösen adta ki a Thriller 40 című albumot – tájékoztatta a kedden az MTI-t.

Az új borítóval és frissített tipográfiával napvilágot látott Thriller 40 fizikai formátumban (dupla CD-n és vinylen), valamint a digitális szolgáltatók platformjain is elérhető tíz bónuszfelvétellel, eddig kiadatlan demókkal.

A kiadvány bónuszdalai közé került a Carousel és a Can’t Get Outta the Rain, valamint a demófelvételek közül a Got the Hots, a Who Do You Know, a Behind the Mask, a The Toy, a Sunset Driver, a What A Lovely Way to Go és a She’s Trouble.

Az MTI-hez eljuttatott közlemény kitér arra, hogy a megjelenéssel egy időben elérhetővé váltak a Thriller különböző mixei különböző szolgáltatók oldalain, valamint a Jacko előtt tisztelgő ismert hangmérnökök munkái. Emellett a Thriller és Beat It című dalokhoz készült eredeti videók most először 4K-s változatban tekinthetők meg.

A Thrillernek az elmúlt négy évtizedben is voltak már újrakiadásai. A 2001-ben megjelent dupla CD extra tartalmai között volt a Billie Jean házi demója, az eredetileg az E.T. című film zenéjéhez írt Someone In The Dark, a Carousel, és különböző interjúk.

2006-ban az amerikai rajongók kezükbe vehették a szuper minőségű SACD változatot, a Thriller 25 kiadványra pedig Will.I.Am, Kanye West és Akon remixei is felkerültek.

Michael Jackson Thriller című albuma 1984-ben nyolc Grammy-díjat nyert, és örökre megváltoztatta a popzenéről és a videóklipekről alkotott korábbi elképzeléseket.

1982-es megjelenése után több mint 500 hetet töltött a Billboard albumlistán, napjainkig világszerte több mint 100 millió példányban kelt el, ezzel minden idők legkelendőbb albuma.

