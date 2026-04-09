76 produkció jutott tovább a „Szól a Fülemüle!” – XII. kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató döntőjébe

A „Szól a Fülemüle” – XII. kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató 2026-ban is hatalmas érdeklődés mellett zajlik, bizonyítva, hogy a magyar népzene és néptánc iránti elköteleződés továbbra is élő és erős a fiatal generáció körében. A tehetségkutatóra összesen 432 fiatal jelentkezett 116 produkcióval, 22 intézmény képviseletében, ami jól mutatja a program népszerűségét és jelentőségét a régió kulturális életében.

A rendezvény célja továbbra is az, hogy a felnövekvő generáció minél szélesebb körben ismerje meg és ápolja a hagyományos magyar kulturális értékeket. A rendezvény szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége, védnöke pedig a Pál család. A tehetségkutató ötletgazdája Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke.

Regisztrálni 2025. szeptember 1-től 2026. február 28-ig volt lehetőség egy online űrlap kitöltésével, amely tartalmazta a nevezésre szánt produkció videófelvételét.

A versenyre több kategóriában lehetett nevezni: hangszeres szólisták, hangszeregyüttesek, szólótáncosok és táncospárok, valamint néptáncegyüttesek jelentkezését egyaránt várták. A különböző kategóriákon belül korcsoportok szerint is megoszlott a mezőny: a hangszeregyüttesek és néptáncegyüttesek két korosztályban (7–11 és 12–17 év között), míg a hangszeres szólisták és a szólótáncosok/táncospárok három korcsoportban (7–10, 11–14 és 15–17 év között) nevezhettek. A szabályok lehetővé tették, hogy egy tanuló akár több kategóriában is megméresse magát, ugyanakkor minden produkcióhoz külön regisztráció benyújtása volt szükséges.

A tehetségkutató előválogatójára összesen 432 fő 116 produkcióval regisztrált 22 intézményből 50 tanár felkészítésével.

Kategória Alkategória Korcsoport Produkciók száma Összesen Létszám Összlétszám Népzene Hangszeres szólista I. kor (7-10) 14 54 79 130 432 II. kor (11-14) 35 III. kor (15-17) 5 Hangszeregyüttes I. kor (7-11) 13 25 II. kor (12-17) 12 Néptánc Táncos pár,

táncos szólista I. kor (7-10) 1 15 37 316 II. kor (11-14) 10 III. kor (15-17) 4 Néptáncegyüttes I. kor (7-11) 4 22 II. kor (12-17) 18 Összesen a produkciók száma: 116

Az előválogató eredményeiről a szakmai zsűri meghozta a döntést, melyről 2026. április 2-án minden jelentkező tájékoztatást kapott.

Előválogatóra jelentkezettek Döntőbe továbbjuttatottak Résztvevők 432 fő 287 fő Produkciók száma 116 (79 népzene, 37 néptánc) 76 (49 népzene, 27 néptánc) Képviselt intézmény 22 17 Felkészítő tanárok száma 50 36

A tehetségkutató zsűrije a népzenei kategóriában az alábbi személyek:

Albert Szilárd Sándor – Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett hegedűművész-tanár, népzenész, a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének és a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karának oktatója, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium művésztanára, a Miskolci Szimfonikus Zenekar művésze.

Dragony Gábor – a Tokaj-Hegyalja Egyetem Comenius Intézetének adjunktusa és a Térségi Alapfokú Művészeti Iskola népzenetanára, a Parapács és a Nálada Zenekar tagja. Szakmai munkásságát 2012-ben Junior Prima díjjal, 2015-ben a Népművészet Ifjú Mestere állami kitüntetéssel ismerték el, 2023-ban a Debreceni Egyetemen szerzett tudományos fokozatot a neveléstudomány területén

Hegedűs István – a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium népi ének és népi furulya tanára.

Jobbágy Bence – a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapesti Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola tanára, a Tarsoly zenekar és a Flaska banda cimbalmosa

Pál Lajos – népzeneoktató, az „Által mennék én a Tiszán” népdaléneklési verseny vezetője, a Kárpátaljai népzene-, néptánc- és kézműves tábor vezetője, Bánffy Miklós-, Artisjus- és Európa-díjas népzenész, a Magyar Kultúra Lovagja

A néptánc kategória szakmai zsűrije:

Antal Dóra – néptáncpedagógus a TáncTanoda Tehetséggondozó szervezet alapítója, Örökség díjas pedagógus, koreográfus.

Antal Roland – néptáncpedagógus a TáncTanoda Tehetséggondozó szervezet alapítója, Örökség díjas pedagógus, koreográfus.

Tiszai Zsuzsanna – táncpedagógus, koreográfus, a Debreceni Hajdú Táncegyüttes művészeti vezetője, az Örökség Népművészeti Egyesület észak-alföldi régiójának elnöke

A szakmai zsűri minden kategóriában minimumpontszámot határozott meg, melynek elérésével továbbjuthatott a produkció a döntőbe:

Kategória Alkategória Korcsoport Produkciók száma Döntőbe jutási minimum pontszám Összesen Létszám Összlétszám Népzene Hangszeres szólista I. kor (7-10) 7 60 pont 34 49 94 287 II. kor (11-14) 23 64 pont III. kor (15-17) 4 63 pont Hangszeregyüttes I. kor (7-11) 6 60 pont 15 II. kor (12-17) 9 62 pont Néptánc Táncos pár,

táncos szólista I. kor (7-10) 1 34 pont 15 27 200 II. kor (11-14) 9 23 pont III. kor (15-17) 5 32 pont Néptáncegyüttes I. kor (7-11) 3 28 pont 12 II. kor (12-17) 9 27 pont Összesen a produkciók száma: 76

Az eredmények, észrevételek és tanácsok kapcsán a döntő napján az érdeklődők, felkészítő tanárok feltehetik kérdéseiket a zsűri felé személyesen.

A szakmai zsűri döntése alapján végül 76 produkció jutott be a döntőbe, akik részt vehetnek 2026. április 17-18. között a felkészítő táborban. A két napos rendezvény során lehetőségük nyílik a versenyzőknek a színpadbejárásra, melyek Hangyási Dávid és Jánosdeák Ivett néptáncpedagógusok, valamint a Flaska Banda tagjainak szakmai felügyeletével zajlanak.

A színpadbejárás rendje az alábbiakban tekinthető meg:

A továbbjutók hangszeres szólisták, együttesek, szólótáncosok, táncospárok és néptánccsoportok közül kerültek ki, különböző korcsoportokban, így a döntő sokszínű és gazdag műsort ígér.

Az alábbiakban megtekinthető a 2026. április 19-ei döntő programja:

A program megvalósulását a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Nemzeti Tehetség Program támogatja.

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója