76 produkció jutott tovább a „Szól a Fülemüle!” – XII. kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató döntőjébe

A „Szól a Fülemüle” – XII. kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató 2026-ban is hatalmas érdeklődés mellett zajlik, bizonyítva, hogy a magyar népzene és néptánc iránti elköteleződés továbbra is élő és erős a fiatal generáció körében. A tehetségkutatóra összesen 432 fiatal jelentkezett 116 produkcióval, 22 intézmény képviseletében, ami jól mutatja a program népszerűségét és jelentőségét a régió kulturális életében.

A rendezvény célja továbbra is az, hogy a felnövekvő generáció minél szélesebb körben ismerje meg és ápolja a hagyományos magyar kulturális értékeket. A rendezvény szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége, védnöke pedig a Pál család. A tehetségkutató ötletgazdája Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke.

Regisztrálni 2025. szeptember 1-től 2026. február 28-ig volt lehetőség egy online űrlap kitöltésével, amely tartalmazta a nevezésre szánt produkció videófelvételét.

A versenyre több kategóriában lehetett nevezni: hangszeres szólisták, hangszeregyüttesek, szólótáncosok és táncospárok, valamint néptáncegyüttesek jelentkezését egyaránt várták. A különböző kategóriákon belül korcsoportok szerint is megoszlott a mezőny: a hangszeregyüttesek és néptáncegyüttesek két korosztályban (7–11 és 12–17 év között), míg a hangszeres szólisták és a szólótáncosok/táncospárok három korcsoportban (7–10, 11–14 és 15–17 év között) nevezhettek. A szabályok lehetővé tették, hogy egy tanuló akár több kategóriában is megméresse magát, ugyanakkor minden produkcióhoz külön regisztráció benyújtása volt szükséges.

A tehetségkutató előválogatójára összesen 432 fő 116 produkcióval regisztrált 22 intézményből 50 tanár felkészítésével.

KategóriaAlkategóriaKorcsoportProdukciók számaÖsszesenLétszámÖsszlétszám
NépzeneHangszeres szólistaI. kor (7-10)145479130432
II. kor (11-14)35
III. kor (15-17)5
HangszeregyüttesI. kor (7-11)1325
II. kor (12-17)12
NéptáncTáncos pár,
táncos szólista		I. kor (7-10)11537316
II. kor (11-14)10
III. kor (15-17)4
NéptáncegyüttesI. kor (7-11)422
II. kor (12-17)18
Összesen a produkciók száma:116

Az előválogató eredményeiről a szakmai zsűri meghozta a döntést, melyről 2026. április 2-án minden jelentkező tájékoztatást kapott.

 Előválogatóra jelentkezettekDöntőbe továbbjuttatottak
Résztvevők432 fő287 fő
Produkciók száma116 (79 népzene, 37 néptánc)76 (49 népzene, 27 néptánc)
Képviselt intézmény2217
Felkészítő tanárok száma5036

A tehetségkutató zsűrije a népzenei kategóriában az alábbi személyek:

Albert Szilárd Sándor – Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett hegedűművész-tanár, népzenész, a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének és a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karának oktatója, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium művésztanára, a Miskolci Szimfonikus Zenekar művésze.

Dragony Gábor – a Tokaj-Hegyalja Egyetem Comenius Intézetének adjunktusa és a Térségi Alapfokú Művészeti Iskola népzenetanára, a Parapács és a Nálada Zenekar tagja. Szakmai munkásságát 2012-ben Junior Prima díjjal, 2015-ben a Népművészet Ifjú Mestere állami kitüntetéssel ismerték el, 2023-ban a Debreceni Egyetemen szerzett tudományos fokozatot a neveléstudomány területén

Hegedűs István – a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium népi ének és népi furulya tanára.

Jobbágy Bence – a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapesti Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola tanára, a Tarsoly zenekar és a Flaska banda cimbalmosa

Pál Lajos – népzeneoktató, az „Által mennék én a Tiszán” népdaléneklési verseny vezetője, a Kárpátaljai népzene-, néptánc- és kézműves tábor vezetője, Bánffy Miklós-, Artisjus- és Európa-díjas népzenész, a Magyar Kultúra Lovagja

A néptánc kategória szakmai zsűrije:

Antal Dóra – néptáncpedagógus a TáncTanoda Tehetséggondozó szervezet alapítója, Örökség díjas pedagógus, koreográfus.

Antal Roland – néptáncpedagógus a TáncTanoda Tehetséggondozó szervezet alapítója, Örökség díjas pedagógus, koreográfus.

Tiszai Zsuzsanna – táncpedagógus, koreográfus, a Debreceni Hajdú Táncegyüttes művészeti vezetője, az Örökség Népművészeti Egyesület észak-alföldi régiójának elnöke

A szakmai zsűri minden kategóriában minimumpontszámot határozott meg, melynek elérésével továbbjuthatott a produkció a döntőbe:

KategóriaAlkategóriaKorcsoportProdukciók számaDöntőbe jutási minimum pontszámÖsszesenLétszámÖsszlétszám
NépzeneHangszeres szólistaI. kor (7-10)760 pont344994287
II. kor (11-14)2364 pont
III. kor (15-17)463 pont
HangszeregyüttesI. kor (7-11)660 pont15
II. kor (12-17)962 pont
NéptáncTáncos pár,
táncos szólista		I. kor (7-10)134 pont1527200
II. kor (11-14)923 pont
III. kor (15-17)532 pont
NéptáncegyüttesI. kor (7-11)328 pont12
II. kor (12-17)927 pont
Összesen a produkciók száma:76

Az eredmények, észrevételek és tanácsok kapcsán a döntő napján az érdeklődők, felkészítő tanárok feltehetik kérdéseiket a zsűri felé személyesen.

A szakmai zsűri döntése alapján végül 76 produkció jutott be a döntőbe, akik részt vehetnek 2026. április 17-18. között a felkészítő táborban. A két napos rendezvény során lehetőségük nyílik a versenyzőknek a színpadbejárásra, melyek Hangyási Dávid és Jánosdeák Ivett néptáncpedagógusok, valamint a Flaska Banda tagjainak szakmai felügyeletével zajlanak.

A színpadbejárás rendje az alábbiakban tekinthető meg:

A továbbjutók hangszeres szólisták, együttesek, szólótáncosok, táncospárok és néptánccsoportok közül kerültek ki, különböző korcsoportokban, így a döntő sokszínű és gazdag műsort ígér.

Az alábbiakban megtekinthető a 2026. április 19-ei döntő programja:

A program megvalósulását a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Nemzeti Tehetség Program támogatja.

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója