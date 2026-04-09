76 produkció jutott tovább a „Szól a Fülemüle!” – XII. kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató döntőjébe
A „Szól a Fülemüle” – XII. kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató 2026-ban is hatalmas érdeklődés mellett zajlik, bizonyítva, hogy a magyar népzene és néptánc iránti elköteleződés továbbra is élő és erős a fiatal generáció körében. A tehetségkutatóra összesen 432 fiatal jelentkezett 116 produkcióval, 22 intézmény képviseletében, ami jól mutatja a program népszerűségét és jelentőségét a régió kulturális életében.
A rendezvény célja továbbra is az, hogy a felnövekvő generáció minél szélesebb körben ismerje meg és ápolja a hagyományos magyar kulturális értékeket. A rendezvény szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége, védnöke pedig a Pál család. A tehetségkutató ötletgazdája Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke.
Regisztrálni 2025. szeptember 1-től 2026. február 28-ig volt lehetőség egy online űrlap kitöltésével, amely tartalmazta a nevezésre szánt produkció videófelvételét.
A versenyre több kategóriában lehetett nevezni: hangszeres szólisták, hangszeregyüttesek, szólótáncosok és táncospárok, valamint néptáncegyüttesek jelentkezését egyaránt várták. A különböző kategóriákon belül korcsoportok szerint is megoszlott a mezőny: a hangszeregyüttesek és néptáncegyüttesek két korosztályban (7–11 és 12–17 év között), míg a hangszeres szólisták és a szólótáncosok/táncospárok három korcsoportban (7–10, 11–14 és 15–17 év között) nevezhettek. A szabályok lehetővé tették, hogy egy tanuló akár több kategóriában is megméresse magát, ugyanakkor minden produkcióhoz külön regisztráció benyújtása volt szükséges.
A tehetségkutató előválogatójára összesen 432 fő 116 produkcióval regisztrált 22 intézményből 50 tanár felkészítésével.
|Kategória
|Alkategória
|Korcsoport
|Produkciók száma
|Összesen
|Létszám
|Összlétszám
|Népzene
|Hangszeres szólista
|I. kor (7-10)
|14
|54
|79
|130
|432
|II. kor (11-14)
|35
|III. kor (15-17)
|5
|Hangszeregyüttes
|I. kor (7-11)
|13
|25
|II. kor (12-17)
|12
|Néptánc
|Táncos pár,
táncos szólista
|I. kor (7-10)
|1
|15
|37
|316
|II. kor (11-14)
|10
|III. kor (15-17)
|4
|Néptáncegyüttes
|I. kor (7-11)
|4
|22
|II. kor (12-17)
|18
|Összesen a produkciók száma:
|116
Az előválogató eredményeiről a szakmai zsűri meghozta a döntést, melyről 2026. április 2-án minden jelentkező tájékoztatást kapott.
|Előválogatóra jelentkezettek
|Döntőbe továbbjuttatottak
|Résztvevők
|432 fő
|287 fő
|Produkciók száma
|116 (79 népzene, 37 néptánc)
|76 (49 népzene, 27 néptánc)
|Képviselt intézmény
|22
|17
|Felkészítő tanárok száma
|50
|36
A tehetségkutató zsűrije a népzenei kategóriában az alábbi személyek:
Albert Szilárd Sándor – Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett hegedűművész-tanár, népzenész, a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének és a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karának oktatója, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium művésztanára, a Miskolci Szimfonikus Zenekar művésze.
Dragony Gábor – a Tokaj-Hegyalja Egyetem Comenius Intézetének adjunktusa és a Térségi Alapfokú Művészeti Iskola népzenetanára, a Parapács és a Nálada Zenekar tagja. Szakmai munkásságát 2012-ben Junior Prima díjjal, 2015-ben a Népművészet Ifjú Mestere állami kitüntetéssel ismerték el, 2023-ban a Debreceni Egyetemen szerzett tudományos fokozatot a neveléstudomány területén
Hegedűs István – a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium népi ének és népi furulya tanára.
Jobbágy Bence – a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapesti Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola tanára, a Tarsoly zenekar és a Flaska banda cimbalmosa
Pál Lajos – népzeneoktató, az „Által mennék én a Tiszán” népdaléneklési verseny vezetője, a Kárpátaljai népzene-, néptánc- és kézműves tábor vezetője, Bánffy Miklós-, Artisjus- és Európa-díjas népzenész, a Magyar Kultúra Lovagja
A néptánc kategória szakmai zsűrije:
Antal Dóra – néptáncpedagógus a TáncTanoda Tehetséggondozó szervezet alapítója, Örökség díjas pedagógus, koreográfus.
Antal Roland – néptáncpedagógus a TáncTanoda Tehetséggondozó szervezet alapítója, Örökség díjas pedagógus, koreográfus.
Tiszai Zsuzsanna – táncpedagógus, koreográfus, a Debreceni Hajdú Táncegyüttes művészeti vezetője, az Örökség Népművészeti Egyesület észak-alföldi régiójának elnöke
A szakmai zsűri minden kategóriában minimumpontszámot határozott meg, melynek elérésével továbbjuthatott a produkció a döntőbe:
|Kategória
|Alkategória
|Korcsoport
|Produkciók száma
|Döntőbe jutási minimum pontszám
|Összesen
|Létszám
|Összlétszám
|Népzene
|Hangszeres szólista
|I. kor (7-10)
|7
|60 pont
|34
|49
|94
|287
|II. kor (11-14)
|23
|64 pont
|III. kor (15-17)
|4
|63 pont
|Hangszeregyüttes
|I. kor (7-11)
|6
|60 pont
|15
|II. kor (12-17)
|9
|62 pont
|Néptánc
|Táncos pár,
táncos szólista
|I. kor (7-10)
|1
|34 pont
|15
|27
|200
|II. kor (11-14)
|9
|23 pont
|III. kor (15-17)
|5
|32 pont
|Néptáncegyüttes
|I. kor (7-11)
|3
|28 pont
|12
|II. kor (12-17)
|9
|27 pont
|Összesen a produkciók száma:
|76
Az eredmények, észrevételek és tanácsok kapcsán a döntő napján az érdeklődők, felkészítő tanárok feltehetik kérdéseiket a zsűri felé személyesen.
A szakmai zsűri döntése alapján végül 76 produkció jutott be a döntőbe, akik részt vehetnek 2026. április 17-18. között a felkészítő táborban. A két napos rendezvény során lehetőségük nyílik a versenyzőknek a színpadbejárásra, melyek Hangyási Dávid és Jánosdeák Ivett néptáncpedagógusok, valamint a Flaska Banda tagjainak szakmai felügyeletével zajlanak.
A színpadbejárás rendje az alábbiakban tekinthető meg:
A továbbjutók hangszeres szólisták, együttesek, szólótáncosok, táncospárok és néptánccsoportok közül kerültek ki, különböző korcsoportokban, így a döntő sokszínű és gazdag műsort ígér.
Az alábbiakban megtekinthető a 2026. április 19-ei döntő programja:
A program megvalósulását a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Nemzeti Tehetség Program támogatja.
Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója