88 éve hunyt el Karinthy Frigyes, a magyar irodalom kiemelkedő alakja.

Karinthy Frigyes 1887. június 25-én született a család ötödik gyermekeként. Édesanyját korán elvesztette.

Korán megmutatkozott írói tehetsége: a Nászutazás a Föld középpontján keresztül című parodisztikus regényét a Magyar Képes Világ közölte folytatásokban.

1905-ben érettségizett. 1906-tól Az Újságban, 1908-tól a Nyugatban publikált. Ekkoriban barátkozott össze Csáth Gézával és Kosztolányi Dezsővel, utóbbival szoros barátságban állt.

Hírnevet az Így írtok ti című paródiakötetével szerzett 1912-ben. Szintén méltán híres kötete, a Tanár úr kérem 1918-ban jelent meg.

Judik Etellel 1914-ben házasodott össze. Egy gyermekük született, Karinthy Gábor költő. Házasságuk Judik Etel 1918-as haláláig tartott. Két évvel később feleségül vette Böhm Arankát. Házasságukból született Karinthy Ferenc író.

A Magyar Országos Eszperantó Egyesület elnöki tisztségét 1932-től haláláig töltötte be.

Munkásságát 1935-ben Baumgarten-díjjal jutalmazták. Egy évvel később Stockholmban agydaganattal műtötték meg. Ennek hatására írta az Utazás a koponyám körül című regényét.

Rendkívül termékeny szerző volt, verseket, novellákat, bohózatokat és regényekt is írt, emellett műfordítással is foglalkozott.

Siófokon hunyt el agyvérzésben, 1938. augusztus 29-én.

Karinthy nemcsak humoros írásairól ismert, hanem a hat lépés távolság elméletről, amelyet az 1929-ben megjelent Láncszemek novellájában alkotott meg. Az elmélet szerint a világon bármelyik embert bármelyik másik emberrel kapcsolatba lehet hozni legfeljebb öt emberen keresztül.

Születésnapján ünneplik a magyar humor napját, ekkor adják át a kiemelkedő humoristák elismerésére alapított Karinthy-gyűrűt.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Magyar Nemzeti Múzeum/TF/portré-csoportkép/Rónai Dénes

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