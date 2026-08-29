A magyar fotográfiát ünneplik augusztus 29-én

Ezen a napon ünnepeljük a Magyar Fotográfia Napját.

A jeles nap annak állít emléket, hogy

1840. augusztus 29-én mutatták be az első nyilvános dagerrotípiát a Magyar Tudós Társaság ülésén.

A világ legelső fényképe 1827-ben készült, az első embert ábrázoló dagerrotípia pedig 1838-ban.

A Magyar Fotográfia Napját a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége (MAFOSZ) azért hívta életre 2003-ban, hogy népszerűsítse a magyar fotográfiát, valamint reprezentálja a magyar fotózás múltját és jelenét. Ennek kapcsán Magyarországon számos tárlatot szerveznek.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Fortepan/Jankovszky György

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