A magyar költészet nagyjait ünnepli a magyar közmédia

A közmédia különleges műsorkínálattal tiszteleg a magyar líra és költészet kiemelkedő alakjainak meghatározó munkássága előtt április 11-én. József Attila születésnapján a közmédia több csatornája tematikus kínálattal várja nézőit, hallgatóit.

A magyar költészet napi műsorfolyam április 11-én 8 óra után indul az M5 kulturális csatornán, a Fülszöveg című műsorban Nagy Koppány Zsolt A remegő kezű órásmester című művét mutatják be. Ezt követően, 8:43-tól a Kontúr című műsor lesz látható, amely Turek Miklós színművész, előadóművész, rendező és dramaturg munkásságát rajzolja meg a nézőknek. 10 órától az És te, költő? című dokumentumfilmben Bence Lajos költő életművét ismerhetik meg. 11 órától a Magyar Krónika című műsor Láttam a boldogságot én címmel József Attila életébe és költészetébe enged betekintést, hiszen 2025-ben ünnepeljük a költő születésének 120. évfordulóját. 11:30-kor a Nagyok című műsorban Kubik Anna színművész mesél a vers és a hit megmentő erejéről. A délután folyamán a Duna, a Duna World és az M5 csatornák Versfilm vetítésével tisztelegnek a magyar költészet nagyjai előtt, Juhász Gyula Anna örök című versét Barabás Botond adja elő. 14:20-tól a Daliás idők című film lesz látható az M5-ön. 17:30-kor az Ön is tudja? című műsorban ezúttal a versek kapnak hangsúlyt. Az Itthon vagy! magazinműsor 18:50-kor jelentkezik, amelyben Kunszentmiklós vidékét és a kunok kulturális örökségét mutatják be, kitérve Petőfi Sándor és Jókai Mór helyi örökségére. Az esti programok közé tartozik a Fehér Babák – Színházi est premierje, amely Cseh Tamás és Bereményi Géza dalait hozza el a nézőknek 21 órától.

Az M2 Petőfi TV műsorán 22:30-tól a Tudod, hogy nincs bocsánat című műsorban Földes László Hobo József Attila-estje lesz látható, míg a Duna World-ön a Toldi – A mozifilmet tűzi műsorára a nap alkalmából. A Duna magazinműsoraiban a Család-barátban, a Családi körben és a Ridikülben szintén a magyar költészet kerül középpontba április 11-én. A Bartók Rádióban ezen a napon Ars nova – a XX-XXI. század zenéje címmel hallhatnak zeneműveket József Attila nyomán 22 órától. A Kossuth Rádióban ezen a napon minden órában József Attila hallhatnak rövid verseket illetve versrészleteket. Április 11 és 13 között a Rádiószínház adásábanThomas Mann: Mario és a varázsló most készült rádióváltozata érkezik premieren a csatornán. Előtte csütörtökön és pénteken Kozmutza Flóra: József Attila utolsó hónapjairól című memoárja hallható.

A gyerekek részére is különleges tartalmakkal készülnek a közmédia gyerekcsatornái, a Csukás Meserádió és az M2 Gyerekcsatorna. A közmédia meserádiójában a magyar költészet napján műsorra tűzik névadójuk, Csukás István legkedvesebb meséit és verseit. Ezen a jeles napon mesét olvas és verset szaval többek között Bodrogi Gyula, Reviczky Gábor, Müller Péter Sziámi, Mikó István, Ternovszky Béla, Harsányi Gábor, Trill Zsolt, Kovács Ákos, valamint Hűvösvölgyi Ildikó, Tóth Vera, Szulák Andrea, Esztergályos Cecília, Verebes Linda és Keresztes Ildikó is. Az előadók sorához csatlakoznak a televíziós és rádiós műsorvezetők is: Morvai Noémi, Huszárik Kata, Novodomszky Éva, Csőre Gábor, Kautzky Armand, Bordi András, Sztankay Ádám, Banner Géza és ifj. Bazsinka József. Az M2 Gyerekcsatornán a pénteki Hetedhét kaland a magyar költészet napja alkalmából izgalmas felhívást hirdet a Verselj! című tavaszi kampánnyal, így a gyerekek is kedvet kaphatnak, hogy elővegyék kedvenc verseskötetüket és előadjanak egy verset, amivel nyerhetnek is. Mirkó büszkeségei sorozat szintén a jeles napról emlékezik meg. Az Ünneplőben című műsorban a költészet napjára készült epizódot láthatják, valamint Rímerdő versfilmekkel találkozhatnak a nézők a nap folyamán. 7:10-kor Csukás István: Nagy papucstolvaj, 13:40-kor Petőfi Sándor: János vitéz (részlet), 19:45-kor József Attila: Altató című verse hangzik el.

MTVA