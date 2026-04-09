A magyar költészet napja – tematikus műsorokkal ünnepli április 11-ét a közmédia

József Attila születésnapján, a magyar költészet ünnepén tematikus műsorokkal, irodalmi és zenei összeállításokkal, portrékkal, filmekkel és gyermekműsorokkal készülnek a közszolgálati csatornák valamennyi korosztálynak. A televíziós és rádiós csatornák kínálatában klasszikus és kortárs költők művei, megzenésített versek, portréműsorok és színházi közvetítések is helyet kapnak.

A Duna és a Duna World csatornák április 11-én költészet napi tartalmakkal jelentkeznek: az Édes anyanyelvünk, a Magyar krónika, az Itthon vagy! és a Hogy volt?! adásai mind a magyar irodalom és a költészet témájához kapcsolódnak. A Duna World 11:30-tól a nemzeti irodalom egyik legismertebb elbeszélő költeménye, az Arany János Toldija nyomán készült Daliás idők című filmet tűzi műsorára.

Az M5 kulturális csatorna szintén tematikus műsorfolyammal készül. A Librettó a költészet napja előtti pénteken, április 10-én jelentkezik különkiadással, amelyben a versmondás szerepéről beszélgetnek, valamint egy friss Kossuth-díjas költővel, Tóth Erzsébettel is interjút láthatnak a nézők. Szó lesz még a Versünnep döntőjéről és több irodalmi bejátszás is készül. Április 11-én reggel a Könyvjelző – Takaró Mihály műsora a költészet napja alkalmából tematikus epizóddal jelentkezik, majd a Kontúr Lackfi János portréját rajzolja meg. A Tőkéczki- és Takaró-sorozatban Csokonai Vitéz Mihály irodalmi jelentőségéről lesz szó, ezt követően 13:25-kor A méla Tempefői című játékfilm kerül képernyőre. A Mesék a takarásból adásában egy kortárs költő, mesemondó, Stenszky Cecília mutatkozik be, az Álmok álmodói több epizódja pedig József Attila, Márai Sándor, Arany János, Áprily Lajos, Nemes Nagy Ágnes, Radnóti Miklós és Szabó Lőrinc művészetét idézi fel. Az M5 április 10-én és 11-én 18 órakor egy közelmúltban bemutatott nagyszabású színházi produkció televíziós felvételét is műsorra tűzi két részletben: a Dankó Pista – nagyoperett című előadást, amely látványos színpadi világgal, zenével és tánccal idézi meg a híres cigány hegedűvirtuóz életét és korát. A produkcióban a korszak ismert magyar poétái és írói is megjelennek. A grandiózus előadás az MVM Dome színpadán készült felvételen látható.

A Kossuth Rádió Kalendárium című műsorában a költészet napja alkalmából április 7-én Gryllus Dániel, Kossuth-díjas zenész vendégeskedett, amelynek adása a Médiaklikken elérhető. Az Irodalmi újság április 12-i adásában a Csikófogat Tehetséggondozó Műhely munkáját ismerhetik meg a hallgatók. A 2018-ban alapított, a Magyar Írószövetség szakmai támogatásával működő program célja a tehetséges, határon túli magyar középiskolások mentorálása. Az adásban a műhely fiatal alkotóinak írásaiból összeállított antológiákból hangzik el válogatás, három művet is hallhatnak.

Az M2 Petőfi TV Akusztik című koncertműsorában a Magyarul szeretjük zenekar előadása lesz látható, míg a Bartók Rádió Hang-fogó című műsora megzenésített versekből álló válogatással készül: Kodály Zoltán, Bartók Béla és Orbán György művei hangzanak el magyar költők verseire. A Dankó Rádió egész nap vers-megzenésítéseket sugároz különböző műfajokban.

A Körkapcsolás című műsorban a Nemzeti Sportrádió felidézi azt az érdekes történetet, hogy Sebes Gusztáv, az Aranycsapat egykori szövetségi kapitánya személyes kapcsolatban állt József Attilával. Az anekdota szerint a költő rendszeresen felkereste a sportoló édesapját, Sebes József cipészmestert, akihez sérült cipőit hordta javíttatni.

Az M2 Mesetévé is több műsorral ünnepli a magyar költészetet. Reggel az Ünneplőben című sorozat kapcsolódó részével indulnak, majd a Hetedhét kaland tematikus adása után versek hangzanak el a Rímerdő-sorozatban – a többi között Petőfi Sándor, Kosztolányi Dezső és Zelk Zoltán műveiből. Költészet napi premierként Weöres Sándor A tündér című verse is elhangzik, a napot József Attila Altató című költeménye zárja.

A Csukás Meserádióban legendás hangú színművészek – többek között Bodrogi Gyula, Koncz Gábor, Trokán Péter, Reviczky Gábor és Hűvösvölgyi Ildikó – szavalnak magyar költők verseiből, emellett Müller Péter Sziámi saját műveiből is hallhatnak felolvasást. Az Esti mese – Csillagok esti mesefényben című műsorban Lackfi János mesél a gyerekeknek, majd versek hangzanak el Aranyosi Ervin, Romhányi József és József Attila műveiből.

Forrás: MTVA