A Nagyberegi Tájház 2021-ben az Év tájháza

Az Év tájháza díjat idén a Nagyberegi Tájháznak ítélték oda.

A Magyarországi Tájházak Szövetsége a Kárpát-medencei tájház-mozgalom népszerűsítése céljából évente meghirdeti pályázatát. A pályázaton azok a muzeális intézmények, tájházak vehetnek részt, amelyek a Tájházszövetség tagjai, s melyek megfelelnek a kiírt formai és működési követelményeknek. A Nagyberegi Tájház 2019 óta tagja a Tájházszövetségnek.

A szervezet a határon túli, magyar vonatkozású gyűjteménnyel és kiállítással rendelkező tájházak számára is biztosította a pályázás lehetőségét. E lehetőséggel a Nagyberegi Tájház is élt, s a kiírásnak megfelelően az előző évi mutatókat feltöltve, a tájház egyéb adatainak részletezésével nyújtotta be pályázatát, melyet a Tájházszövetség elnöksége által felkért bíráló bizottság értékelt.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) által működtetett tájház kitüntetéséhez nagyban hozzájárult a fiatal korosztályt megmozgató gazdag programkínálat. A pályázati források által megvalósított foglalkozásokat, melyek szervezője a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet, eredeti környezetben tudja megvalósítani. A Nagyberegi Tájház azon „élő” tájházak közé tartozik, ahol igyekszenek a jeles napokhoz, ünnepekhez igazodva széleskörű programokat kialakítani. A tudatosan felépített rendezvénysorozatnak nagy szerepe van a hagyományok átadásában.

Az Év tájháza díjat 2021. október 8-án adták át a Tájházszövetség által szervezett országos tájházi találkozón, Budaörsön. A díjat Csernicskó István, a II. RF KMF rektora és Orosz Ildikó, a II. RF KMF és a Pro Cultura Subcarpathica elnöke vette át.

A Nagyberegi Tájház munkatársai ezúton is szeretnék hálájukat kifejezni a lehetőségért, és mély megtiszteltetés számukra, hogy ilyen kitüntetett figyelemben részesülhetett az intézmény.

Gál Adél

Kárpátalja.ma