A remény hangjai – Várnagy Andrea és a ZeneVarázslat növendékeinek koncertje
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011 óta folytat tehetséggondozó munkát Kárpátalján, elsősorban középiskolás és egyetemista fiatalok körében, az esélyegyenlőség jegyében. 2019-ben szervezte meg először Kárpátalján a ZeneVarázslat képzést és hangversenyt, ezzel bővítve programkínálatát klasszikus zenei fejlesztésekkel. A kurzusok minden alkalommal Magyarország Kulturális és Innovációs Minisztériuma támogatásával valósultak meg.
A ZeneVarázslat mozgalmat dr. Várnagy Andrea zongoraművész, Magyarország Érdemes Művésze, Liszt Ferenc- és Budapest Márka-díjjal kitüntetett művész alapította, aki egyben a kurzusok szakmai vezetője is. A képzés célja, hogy a zongora segítségével közelebb hozza a klasszikus zenét a gyerekekhez. A programban 8 és 16 év közötti, legalább egy éve zongorázó fiatalok vesznek részt immár 7 évfolyam óta.
A program mára meghatározó szereplőjévé vált Kárpátalja zenei tehetséggondozásának, hiszen nemcsak a klasszikus zene megszerettetését tűzte ki célul, hanem egyben hidat is képez a tehetséges fiatalok és a szakmailag elkötelezett pedagógusok között. A tehetséggondozó program jelentős hatása jól tükröződik abban, hogy már hét évfolyamon keresztül segítette 80 fiatal zongoratehetség és 26 zeneoktató fejlődését, összesen kilenc művészeti intézmény bekapcsolódásával. Mindez bizonyítja, hogy a ZeneVarázslat nem csupán egy oktatási program, hanem egy értékteremtő mozgalom, amely Kárpátalja zeneművészeti tehetséggondozásának egyik legfontosabb pillérévé vált.
|№
|Művészeti Iskola megnevezése
|I. évf.
|II. évf.
|III. évf.
|IV. évf.
|V. évf.
|VI. évf.
|VII. évf.
|Összesen részvétel
|Hány főt jelent
|Diák
|Tanár
|Diák
|Tanár
|Diák
|Tanár
|Diák
|Tanár
|Diák
|Tanár
|Diák
|Tanár
|Diák
|Tanár
|Diák
|Tanár
|Diák
|Tanár
|1.
|Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola
|14
|7
|14
|7
|18
|7
|16
|6
|19
|9
|23
|7
|23
|7
|127
|50
|52
|14
|2.
|Kaszonyi Művészeti Iskola
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|3.
|Munkácsi Márton István Művészeti Iskola
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|4.
|Nagydobronyi Művészeti Iskola
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|2
|10
|2
|10
|2
|5.
|Péterfalvai Művészeti Iskola
|3
|2
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|1
|0
|0
|2
|1
|13
|6
|8
|3
|6.
|Tiszaújhelyi Művészeti Iskola
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|1
|7.
|Ungvári Gyermek Művészeti Iskola
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|2
|1
|8.
|Verbőci Művészeti Iskola
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|5
|3
|4
|2
|9.
|Vikár Sándor Zeneiskola
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|1
|5
|2
|1
|1
|19
|11
|23
|11
|19
|7
|18
|7
|22
|10
|25
|9
|40
|14
|141
|69
|80
|26
A képzés nagy hatással van a fiatalok szakmai és előadóművészi készségeire, hiszen a Nemzetpolitikai Államtitkárság által X. alkalommal megszervezett jubileumi Virtuózok komolyzenei tehetségkutatón a Kárpátalját képviselő 8 fő közül 5 zenevarázsos zongorista is megmérettette magát, akik közül hárman különdíjjal tértek haza (Bíró Ágnes, Pallagi Fanni és Kláriková Zsófia (zongorista és szaxofonos is egyben)), és 1 fő (Paládi Máté) a nemzetközi döntőig menetelt elnyerve a magyarországi rangos II. helyezést. Szülek Dániel Miklós trombitás a magyarországi előválogatón mutatkozhatott be. Kárpátalja magyar közössége számára büszkeséget és megerősítést jelentett a fiatal tehetségek szereplése, hiszen ezáltal nemcsak a zenei értékek, hanem a régió kulturális jelenléte is láthatóvá vált országos és nemzetközi szinten. A siker inspirálóan hatott a fiatalokra is, erősítve bennük a hitet, hogy tehetséggel és kitartással bárhonnan el lehet jutni a legnagyobb színpadokra is.
A képzés a VII. évfolyamára a korábbi évek sikereire építve jelentős bővülésen ment keresztül: a korábbi 30 óra helyett már 120 órás képzési program valósult meg 2025. január 27. – június 4. között. 2 koncerttel zajlott: március 14-én és június 4-én. A kurzust 25 fiatal zongorista és 9 tanár kezdte meg 3 művészeti iskola képviseletében. Az első hangversenyt nagy érdeklődés övezte, pozitív visszhangja pozitívan hatott a régió művészeti iskoláinak zongoristáira. Ennek hatására négy további kárpátaljai iskola is csatlakozott a programhoz, 15 diákkal és 5 pedagógussal. Számukra a művésznő 30 órás zongorakurzust tartott.
A program 2025 nyarán először egy nagyszabású szakmai táborral is kiegészült, július 21–26. között a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem falai között. A tábor nemcsak a zongoristák, hanem más hangszeren játszó fiatalok számára is lehetőséget biztosított a bekapcsolódásra. Négy szakcsoport – zongora, harmonika, vonós és fúvós – indult el, melyen 54 zenei tehetség és 17 felkészítő tanár vett részt az élménydús táborban 22 településről 12 művészeti iskolából.
A tábor szakmai színvonalát 33 elismert pedagógus biztosította, akik különféle hangszerek és művészeti ágak oktatóiként kapcsolódtak be a munkába (zongora, trombita, szaxofon, hegedű, cselló, harmonika). A rendezvény klasszikus zenei jellege mellett összművészeti szemléletet is képviselt: a résztvevők festészeti foglalkozásokon, művészetterápián, művészetpedagógiai órákon, tárlatvezetéseken, énekórákon és színpadi mozgástréningeken is részt vettek. A tábor megvalósítása széleskörű szakmai együttműködésben történt, partnereink között volt a Révész Imre Társaság, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, a Kárpátaljai Mentálhigiénés Társaság, az Ungvári Zádor Dezső Zeneművészeti Szakközépiskola, valamint a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola. Az ifjú zenészek felkészítő tanáraikkal vettek részt a tehetséggondozó programon, akikkel közösen voltak jelen az előadásokon, majd individuális órák keretein belül készültek a táborzáró gálakoncertre.
A tábor során oktatott és koncertet adott többek között:
– Dr. Várnagy Andrea, Magyarország Érdemes Művésze, Liszt Ferenc- és Budapest Márka-díjas zongoraművész, a ZeneVarázslat mozgalom alapítója.
– Prof. Király Csaba Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, zenepedagógus, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet egyetemi tanára: zongora, orgona tanszakvezető, szak- és szakirányfelelős, a Pécsi Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola tiszteletbeli tanára, a Magyar Liszt Ferenc Társaság elnöke.
– Dr. Eckhardt Gábor Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zongoratanára, a Magyar Kodály Társaság elnökségi tagja.
– Benedekfi István zongoraművész, zeneszerző, a ZeneVarázslatért Alapítvány kuratóriumi elnöke
– Albert Sándor Szilárd Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett hegedűművész-tanár, brácsaművész és népzenész, a Miskolci Szimfonikus Zenekar zenekari művésze, a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének és a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karának oktatója, illetve a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium művésztanára.
A ZeneVarázslat növendékei számos kulturális programon léptek fel és adtak koncertet. Többek között 2025. március 14-én a magyar nemzeti ünnep alkalmából, melyen részt vett Nagy-Vargha Zsófia Kulturális és Innovációs Minisztérium, Fiatalokért Felelős Helyettes Államtitkár és Ferenc Viktória Európai Parlamenti Képviselő is. A rendezvényen tapasztalt rendkívül pozitív élmények, a fiatal résztvevők kiemelkedő tehetsége és a zene közösségformáló ereje arra ösztönözte a képviselő asszonyt, hogy meghívást adjon a ZeneVarázslat program ifjú zenészeinek a 2025. november 19-én megrendezett X. Brüsszeli Kárpátaljai Napokon való fellépésre. Így „A remény hangjai – ZeneVarázslat Kárpátaljáról Brüsszelbe” címmel adott koncertet a jubileumon Várnagy Andrea és a „ZeneVarázslat” program növendékei.
Az előadás 2026. január 23-án a kárpátaljai közönség számára is elérhetővé vált a Rákóczi Egyetem Esztergom termében, ahol ismét felcsendültek a remény hangjai.
A rendezvényen köszöntő beszédet mondott:
Dr. Vitályos Eszter, kormányszóvivő, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár
Ferenc Viktória, Európai Parlamenti képviselő
Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem elnöke
Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektora
Várnagy Andrea, Magyarország Érdemes Művésze, Liszt Ferenc- és Budapest Márka-díjas zongoraművész
Koncert műsora:
1. BARNA SZVETLÁNA, VÁRNAGY ANDREA: Barabás Árpád: Kit válasszak? (Tavaszi
szél…)
2. SÁRADY BENCE: Aranyosi Ervin: Álom-dal
3. KORNUTA ZSÁNNA: J. S. Bach: Kis Prelude No 2. c-moll
4. SERES LEILA, VÁRNAGY ANDREA: F. Chopin: Grande Valse Brlliante op. 34. No. 2
5. KLÁRIKOVÁ ZSÓFIA: Aranyosi Ervin: Súgom a békét
6. ERŐS VERONIKA, VÁRNAGY ANDREA: J. Pachelbel: Kánon
7. PALÁDI VIVIEN: Igor Shamo: Prelude No 8.
8. ERŐS VERONIKA: F. Schubert: Moment musical op.94, no.4
9. PALÁDI VIVIEN: …amikor a zongora hangja elnémítja a fegyverek zaját…” – üzenet
10. SÁRADY BENCE, VÁRNAGY ANDREA: Bizet: Petit mari, petite femme
11. SERES LEILA, BOBÁLY SÁMUEL: “Magyar szó” – dal
12. KLÁRIKOVÁ ZSÓFIA, ROSZOHA MÁRIA: Draskóczy László: Korondi táncok
13. KÓRUS: A zene az kell
14. BOGACSOV VOLODIMIR, PASZICSNIK OLGA: P. Frosini: Jolly Caballero
15. FARKAS LILI, VÁRNAGY ANDREA: Liszt Ferenc: II. Magyar rapszódia
16. KÓRUS: Örökségünk
Dr. habil. Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója