A remény hangjai – Várnagy Andrea és a ZeneVarázslat növendékeinek koncertje

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011 óta folytat tehetséggondozó munkát Kárpátalján, elsősorban középiskolás és egyetemista fiatalok körében, az esélyegyenlőség jegyében. 2019-ben szervezte meg először Kárpátalján a ZeneVarázslat képzést és hangversenyt, ezzel bővítve programkínálatát klasszikus zenei fejlesztésekkel. A kurzusok minden alkalommal Magyarország Kulturális és Innovációs Minisztériuma támogatásával valósultak meg.

A ZeneVarázslat mozgalmat dr. Várnagy Andrea zongoraművész, Magyarország Érdemes Művésze, Liszt Ferenc- és Budapest Márka-díjjal kitüntetett művész alapította, aki egyben a kurzusok szakmai vezetője is. A képzés célja, hogy a zongora segítségével közelebb hozza a klasszikus zenét a gyerekekhez. A programban 8 és 16 év közötti, legalább egy éve zongorázó fiatalok vesznek részt immár 7 évfolyam óta.

A program mára meghatározó szereplőjévé vált Kárpátalja zenei tehetséggondozásának, hiszen nemcsak a klasszikus zene megszerettetését tűzte ki célul, hanem egyben hidat is képez a tehetséges fiatalok és a szakmailag elkötelezett pedagógusok között. A tehetséggondozó program jelentős hatása jól tükröződik abban, hogy már hét évfolyamon keresztül segítette 80 fiatal zongoratehetség és 26 zeneoktató fejlődését, összesen kilenc művészeti intézmény bekapcsolódásával. Mindez bizonyítja, hogy a ZeneVarázslat nem csupán egy oktatási program, hanem egy értékteremtő mozgalom, amely Kárpátalja zeneművészeti tehetséggondozásának egyik legfontosabb pillérévé vált.

№ Művészeti Iskola megnevezése I. évf. II. évf. III. évf. IV. évf. V. évf. VI. évf. VII. évf. Összesen részvétel Hány főt jelent Diák Tanár Diák Tanár Diák Tanár Diák Tanár Diák Tanár Diák Tanár Diák Tanár Diák Tanár Diák Tanár 1. Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola 14 7 14 7 18 7 16 6 19 9 23 7 23 7 127 50 52 14 2. Kaszonyi Művészeti Iskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3. Munkácsi Márton István Művészeti Iskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 4. Nagydobronyi Művészeti Iskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 10 2 10 2 5. Péterfalvai Művészeti Iskola 3 2 5 2 0 0 0 0 3 1 0 0 2 1 13 6 8 3 6. Tiszaújhelyi Művészeti Iskola 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 7. Ungvári Gyermek Művészeti Iskola 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 8. Verbőci Művészeti Iskola 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 3 4 2 9. Vikár Sándor Zeneiskola 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5 2 1 1 19 11 23 11 19 7 18 7 22 10 25 9 40 14 141 69 80 26

A képzés nagy hatással van a fiatalok szakmai és előadóművészi készségeire, hiszen a Nemzetpolitikai Államtitkárság által X. alkalommal megszervezett jubileumi Virtuózok komolyzenei tehetségkutatón a Kárpátalját képviselő 8 fő közül 5 zenevarázsos zongorista is megmérettette magát, akik közül hárman különdíjjal tértek haza (Bíró Ágnes, Pallagi Fanni és Kláriková Zsófia (zongorista és szaxofonos is egyben)), és 1 fő (Paládi Máté) a nemzetközi döntőig menetelt elnyerve a magyarországi rangos II. helyezést. Szülek Dániel Miklós trombitás a magyarországi előválogatón mutatkozhatott be. Kárpátalja magyar közössége számára büszkeséget és megerősítést jelentett a fiatal tehetségek szereplése, hiszen ezáltal nemcsak a zenei értékek, hanem a régió kulturális jelenléte is láthatóvá vált országos és nemzetközi szinten. A siker inspirálóan hatott a fiatalokra is, erősítve bennük a hitet, hogy tehetséggel és kitartással bárhonnan el lehet jutni a legnagyobb színpadokra is.

A képzés a VII. évfolyamára a korábbi évek sikereire építve jelentős bővülésen ment keresztül: a korábbi 30 óra helyett már 120 órás képzési program valósult meg 2025. január 27. – június 4. között. 2 koncerttel zajlott: március 14-én és június 4-én. A kurzust 25 fiatal zongorista és 9 tanár kezdte meg 3 művészeti iskola képviseletében. Az első hangversenyt nagy érdeklődés övezte, pozitív visszhangja pozitívan hatott a régió művészeti iskoláinak zongoristáira. Ennek hatására négy további kárpátaljai iskola is csatlakozott a programhoz, 15 diákkal és 5 pedagógussal. Számukra a művésznő 30 órás zongorakurzust tartott.

A program 2025 nyarán először egy nagyszabású szakmai táborral is kiegészült, július 21–26. között a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem falai között. A tábor nemcsak a zongoristák, hanem más hangszeren játszó fiatalok számára is lehetőséget biztosított a bekapcsolódásra. Négy szakcsoport – zongora, harmonika, vonós és fúvós – indult el, melyen 54 zenei tehetség és 17 felkészítő tanár vett részt az élménydús táborban 22 településről 12 művészeti iskolából.

A tábor szakmai színvonalát 33 elismert pedagógus biztosította, akik különféle hangszerek és művészeti ágak oktatóiként kapcsolódtak be a munkába (zongora, trombita, szaxofon, hegedű, cselló, harmonika). A rendezvény klasszikus zenei jellege mellett összművészeti szemléletet is képviselt: a résztvevők festészeti foglalkozásokon, művészetterápián, művészetpedagógiai órákon, tárlatvezetéseken, énekórákon és színpadi mozgástréningeken is részt vettek. A tábor megvalósítása széleskörű szakmai együttműködésben történt, partnereink között volt a Révész Imre Társaság, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, a Kárpátaljai Mentálhigiénés Társaság, az Ungvári Zádor Dezső Zeneművészeti Szakközépiskola, valamint a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola. Az ifjú zenészek felkészítő tanáraikkal vettek részt a tehetséggondozó programon, akikkel közösen voltak jelen az előadásokon, majd individuális órák keretein belül készültek a táborzáró gálakoncertre.

A tábor során oktatott és koncertet adott többek között:

– Dr. Várnagy Andrea, Magyarország Érdemes Művésze, Liszt Ferenc- és Budapest Márka-díjas zongoraművész, a ZeneVarázslat mozgalom alapítója.

– Prof. Király Csaba Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, zenepedagógus, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet egyetemi tanára: zongora, orgona tanszakvezető, szak- és szakirányfelelős, a Pécsi Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola tiszteletbeli tanára, a Magyar Liszt Ferenc Társaság elnöke.

– Dr. Eckhardt Gábor Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zongoratanára, a Magyar Kodály Társaság elnökségi tagja.

– Benedekfi István zongoraművész, zeneszerző, a ZeneVarázslatért Alapítvány kuratóriumi elnöke

– Albert Sándor Szilárd Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett hegedűművész-tanár, brácsaművész és népzenész, a Miskolci Szimfonikus Zenekar zenekari művésze, a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének és a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karának oktatója, illetve a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium művésztanára.

A ZeneVarázslat növendékei számos kulturális programon léptek fel és adtak koncertet. Többek között 2025. március 14-én a magyar nemzeti ünnep alkalmából, melyen részt vett Nagy-Vargha Zsófia Kulturális és Innovációs Minisztérium, Fiatalokért Felelős Helyettes Államtitkár és Ferenc Viktória Európai Parlamenti Képviselő is. A rendezvényen tapasztalt rendkívül pozitív élmények, a fiatal résztvevők kiemelkedő tehetsége és a zene közösségformáló ereje arra ösztönözte a képviselő asszonyt, hogy meghívást adjon a ZeneVarázslat program ifjú zenészeinek a 2025. november 19-én megrendezett X. Brüsszeli Kárpátaljai Napokon való fellépésre. Így „A remény hangjai – ZeneVarázslat Kárpátaljáról Brüsszelbe” címmel adott koncertet a jubileumon Várnagy Andrea és a „ZeneVarázslat” program növendékei.

Az előadás 2026. január 23-án a kárpátaljai közönség számára is elérhetővé vált a Rákóczi Egyetem Esztergom termében, ahol ismét felcsendültek a remény hangjai.

A rendezvényen köszöntő beszédet mondott:

Dr. Vitályos Eszter, kormányszóvivő, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár

Ferenc Viktória, Európai Parlamenti képviselő

Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem elnöke

Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektora

Várnagy Andrea, Magyarország Érdemes Művésze, Liszt Ferenc- és Budapest Márka-díjas zongoraművész

Koncert műsora:

1. BARNA SZVETLÁNA, VÁRNAGY ANDREA: Barabás Árpád: Kit válasszak? (Tavaszi

szél…)

2. SÁRADY BENCE: Aranyosi Ervin: Álom-dal

3. KORNUTA ZSÁNNA: J. S. Bach: Kis Prelude No 2. c-moll

4. SERES LEILA, VÁRNAGY ANDREA: F. Chopin: Grande Valse Brlliante op. 34. No. 2

5. KLÁRIKOVÁ ZSÓFIA: Aranyosi Ervin: Súgom a békét

6. ERŐS VERONIKA, VÁRNAGY ANDREA: J. Pachelbel: Kánon

7. PALÁDI VIVIEN: Igor Shamo: Prelude No 8.

8. ERŐS VERONIKA: F. Schubert: Moment musical op.94, no.4

9. PALÁDI VIVIEN: …amikor a zongora hangja elnémítja a fegyverek zaját…” – üzenet

10. SÁRADY BENCE, VÁRNAGY ANDREA: Bizet: Petit mari, petite femme

11. SERES LEILA, BOBÁLY SÁMUEL: “Magyar szó” – dal

12. KLÁRIKOVÁ ZSÓFIA, ROSZOHA MÁRIA: Draskóczy László: Korondi táncok

13. KÓRUS: A zene az kell

14. BOGACSOV VOLODIMIR, PASZICSNIK OLGA: P. Frosini: Jolly Caballero

15. FARKAS LILI, VÁRNAGY ANDREA: Liszt Ferenc: II. Magyar rapszódia

16. KÓRUS: Örökségünk

Dr. habil. Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója