A SONUS ütőegyüttes koncertje Beregszászban

A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet 2015 óta kezdeményezője a Közös Advent elnevezésű programnak, amelynek keretében évről évre számos előadó és művész érkezik Beregszászba. Ezúttal a PCS és Magyarország Beregszászi Konzulátusának közös szervezésében lépett fel a debreceni SONUS együttes a Rákóczi Egyetem átriumában december 10-én.

A SONUS a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának ütőhangszeres formációja. Vezetője prof. dr. habil. Szabó István egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületének tagja. Az együttes számos tematikus estet és ifjúsági hangszerbemutató élménykoncertet adott már, valamint állandó közreműködője egyetemi és városi rendezvényeknek. Magyarországi fellépéseiken túl szerepeltek Ausztriában, Horvátországban, Lengyelországban, Németországban, Japánban, Romániában és Szlovákiában is.

Molnár Krisztina, a PCS koordinátora kiemelte, hogy az adventi időszakban különösen fontos koncerteket szervezni:

A várakozás és a lelki felkészülés időszakában nagy szükség van olyan kulturális élményekre, amelyek közösséget teremtenek, megszólítják az emberek lelkét, és segítenek a rohanó hétköznapokból átlépni az ünnep békéjébe.

Vida László, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja a következő szavakkal köszöntötte a résztvevőket:

– Kívánom mindnyájuknak, hogy a nehéz körülmények ellenére a lehető legtöbb pillanatát éljék meg a karácsony csodájának azokkal, akik fontosak az Önök számára. Adjuk időnket, figyelmünket, magunkat szeretteinknek, barátainknak, ismerőseinknek. Fogjunk össze, kapaszkodjunk egymásba, becsüljük meg és támogassuk a másikat.

Prof. dr. habil. Szabó István a koncerten előadott repertoárt ismertetve elmondta, hogy egy széles zenetörténeti palettát igyekeztek a közönség elé tárni. Hozzátette: nem volt könnyű dolguk, mivel a megszólaltatott darabok eredetileg nem azokra a hangszerekre íródtak, amelyeken most előadták őket. A hangszerek közül kiemelte a marimba jelentőségét, amely afroamerikai eredetű ütőhangszer, a xilofon egyik fajtája.

A koncert a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet és Magyarország Beregszászi Konzulátusának közös szervezésében, a Magyar Kormány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának köszönhetően valósult meg.

