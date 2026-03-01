A Tulipán Tanoda növendékeinek sikerei a „Pacsirta” népdalversenyen

Február 27-én rendezték meg a „Pacsirta” megyei magyar népdalversenyt, amelyen a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola beregszászi alapfokú művészeti iskolájának népi ének szakos növendékei kiváló eredményeket értek el.

Eredményeink:

Bíró Ágnes – I. hely (A kategória)

Bíró Ferenc – I. hely (B kategória)

Bíró András – III. hely (A kategória)

Tulipán énekegyüttes – II. hely (B kategória)

Tulipánfa énekegyüttes – Nagydíj (Gran Pri)

Felkészítő tanárok: Kovács Erika és Kovács Abigél.

Gratulálunk növendékeinknek és felkészítő tanáraiknak, és további sikereket kívánunk!

Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola 