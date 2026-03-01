A Tulipán Tanoda növendékeinek sikerei a „Pacsirta” népdalversenyen
Február 27-én rendezték meg a „Pacsirta” megyei magyar népdalversenyt, amelyen a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola beregszászi alapfokú művészeti iskolájának népi ének szakos növendékei kiváló eredményeket értek el.
Eredményeink:
Bíró Ágnes – I. hely (A kategória)
Bíró Ferenc – I. hely (B kategória)
Bíró András – III. hely (A kategória)
Tulipán énekegyüttes – II. hely (B kategória)
Tulipánfa énekegyüttes – Nagydíj (Gran Pri)
Felkészítő tanárok: Kovács Erika és Kovács Abigél.
Gratulálunk növendékeinknek és felkészítő tanáraiknak, és további sikereket kívánunk!
Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola