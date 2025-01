„Felmerülhet a kérdés: hányszor lehet még megfesteni a Kárpátokat? Nagyon sokszor, és úgy gondolom, hogy nincs is elégszer megfestve, mert minden egyes alkalom ad valami újat. A Kárpátok és a természet is változik, a művészek, a környezet, a korszellem is változik”