Adventikoszorú-készítés és mézeskalácssütés a Tulipán Tanodákban

Az adventi időszak a várakozás ünnepe, amelyet idén is színes programokkal tettünk emlékezetessé a Tulipán Tanoda hálózatán belül. Adventi koszorút készítettek és mézeskalácsot sütöttek a Tulipán Tanoda növendékei, mely nemcsak közösségi élményt nyújtott a résztvevőknek, hanem meghitt hangulatával segített ráhangolódni az ünnep varázsára is. Tulipán Tanodáink nemcsak oktatási intézményként működnek, hanem közösségi házként is. Az adventi időszakban a programok lehetőséget teremtettek a szülők és nagyszülők számára, hogy gyermekeikkel együtt vegyenek részt a kézműves foglalkozásokon, így ezek a programok lehetőséget biztosítottak, hogy a gyerekek a szülőkkel közösen süssék meg és díszítsék a mézeskalácsot, és készítsék el az adventi koszorút. Programunk a Tiszaújhelyi, Csepei, Kisgejőci, Nagyberegi, Mátyfalvai és Fancsikai Tulipán Tanodákban, a Tulipán Tanoda Tiszapéterfalvai Alapfokú Művészeti Iskolájában, valamint a salánki, balazséri és beregújfalui kihelyezett szakköri helyszíneken zajlott.

A program a Magyar Kormány támogatásával, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága megbízásából, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázat keretében valósult meg.