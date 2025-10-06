Ne feledd halottaidat! – az aradi vértanúkra emlékeztek a Rákóczi Egyetemen

Az aradi vértanúk emlékét méltatták a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen október 6-án. Arra a 13 hősre emlékeztek, akiket Aradon végeztek ki az 1848–49-es szabadságharcban vállalt szerepük miatt.

A megemlékezés kezdetén Ferku Boglárka magyar nyelv és irodalom, valamint ének-zene szakos hallgató az Aradi vértanúk balladája című dalt énekelte el. Ezt követően a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék hallgatóinak műsorát tekinthették meg a jelenlévők, majd Molnár Ferenc tanszékvezető-helyettes, docens idézte fel az október 6-ai eseményeket.

Beszédében rámutatott, hogy a 13 aradi honvédtiszt mellett már korábban is volt vértanúja a szabadságharcnak: a német származású, de a magyar ügyhöz hű Ormai (Auffenberg) Norbertet 1849. augusztus 22-én akaszttatta fel Haynau. Szólt továbbá Perényi Zsigmond báró és Kazinczy Lajos tragikus sorsáról is, akiket szintén Aradon végeztek ki.

Az előadó hangsúlyozta, hogy a megtorlás szinte minden magyar családot érintett, többeket emigrációba kényszerített, köztük Andrássy Gyulát, aki később mégis Magyarország miniszterelnöke lett. Az aradi vértanúk áldozata és tartása bizonyította: bár a szabadságharc katonailag elbukott, emlékük és példájuk hozzájárult a későbbi kiegyezéshez, és örök üzenetet küldött a magyar nemzet számára.

Az esemény a Rákóczi Egyetem Fodó Sándor Kulturális Központja, valamint a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék szervezésében valósult meg.

A nap során Kárpátalja több helyszínén tartanak megemlékezéseket.

Mondik Márta

Kárpátalja.ma