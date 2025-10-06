Az aradi vértanúkra emlékeztek Nagyszőlősön

Az 1849. október 6-án kivégzett aradi vértanúk előtt tisztelegtek Nagyszőlősön. Az eseményt a hagyományokhoz híven a helyi Perényi Zsigmond Középiskola dísztermében rendezték meg.

A megemlékezés kezdetén a jelenlévők egyperces néma csenddel adóztak a háborúban elesett katonák emléke előtt, melyet a nemzeti imádságok eléneklése követett.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Cseh Áron vezető konzul, dr. Papp Ferenc konzul Magyarország Ungvári Főkonzulátusának képviseletében, valamint Buczkó István vezető konzul Magyarország Beregszászi Konzulátusáról, dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ és a Rákóczi-egyetem elnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, dr. Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektora, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, Rezes Károly, a beregszászi járási tanács elnöke, valamint Bocskai István, a Nagyszőlősi kistérség polgármestere.

Kudron Zoltán, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének ügyvezető elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében hangsúlyozta, hogy a szabadsághoz vezető út véres és nagy áldozatokkal jár. Az ország, melyben élünk háborúban áll az orosz agresszorral szemben, sok az elesett katona, közöttük sok a kárpátaljai magyar katona is. Kifejezte reményét aziránt, hogy a háború hamarosan véget ér, hiszen mi szabadság szerető emberek vagyunk, a béke, a szabadság létszükséglet számunkra, hisz nincs olyan madár mely kalitkában tanulna meg repülni. Nem akartak mást 1848-49-ben sem a szabadságharcosok, akik végül sokan mártírok lettek, meghaltak a nemzetért, a magyarságért, a szabadságért, a jövőért, értünk. Ma fejet hajtunk nagyságuk előtt és felnézünk rájuk – hangzott el az ünnepi köszöntőben.

Buczkó István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezető konzulja beszédében elmondta, hogy október 6-a Magyarországon 2001 óta nemzeti gyásznap. Ezen a napon a középületekre kitűzik a gyászlobogót, az államlobogót félárbocra eresztik, az iskolákban pedig megemlékezéseket tartanak a dicső hősökről.

„Ezen a napon a 13 hazafi előtt tisztelgünk, akiket október 6-án végeztek ki Aradon. Ők a magyar történelem kiemelkedő hősei. Tudatosan vállalták azt, hogy a szent szabadságért áldozatot kell hozni.”

Hangsúlyozta, hogy hősi tetteikből mára is érvényes tanulságokat próbáljunk levonni. „Őseink bölcsessége nélkül ma nem lennénk itt, nem lenne saját nyelvünk, nem lenne nemzeti múltunk, nem lenne jövőnk sem. A magyar kormány fontos célja, hogy elősegítse a magyar nemzeti azonosságtudat fenntartását, megerősítését, a magyarság kulturális nyelvi értékeinek megőrzését, valamint támogassa a magyarság szülőföldön való boldogulását. Minden tiszteletet és megbecsülést megérdemelnek azok, akik a nehezített körülmények között is ragaszkodnak a szülőföldön való megmaradáshoz.” A vezető konzul úr kiemelte, hogy a kárpátaljai magyarok, ahogyan eddig is, a jövőben is számíthatnak a magyar kormány támogatására.

„A mai napon tisztelettel emlékezünk hőseink áldozatára, példaként állnak előttünk, hogy minden erőnkkel álljunk ki Magyarországért, a magyar nemzetért, hogy ne legyen hiábavaló az aradi vértanúk áldozata. Történelmünk során a szabadságunkért gyakran meg kellett küzdeni. A magyar nemzet van, él és lesz”

– zárta gondolatait Buczkó István.

A Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskola, valamint a Kárpátaljai Magyar Líceum nagyszőlősi diákjai zenés-verses összeállítást adtak elő. Műsorukban felelevenítették az október 6-i eseményeket.

A rendezvény folytatásaként Nyibilevics Mónika, az intézmény igazgatónője mondott köszönetet a magyar kormány támogatásának azért, hogy az épület falai megújulhattak. Felújított konyha, mosdók, megújult osztálytermek várják a kis diákokat nap mint nap. Köszönetét fejezte ki a KMPSZ-nek, a „Genius” Jótékonysági Alapítványnak, a Tulipán Tanodának, a KMKSZ-nek is. „Felújított épületben, elődjeink példájával neveljük a jövőt” – mondta az igazgatónő.

A rendezvény báró Perényi Zsigmond mellszobrának megkoszorúzásával zárult.

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma