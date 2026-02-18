Az M5 kulturális csatornán mutatják be Maksay Ágnes Jókai Erdélyben című filmjét

Február 18-án 21 órától az M5 kulturális csatornán debütál Maksay Ágnes Jókai Erdélyben című dokumentumfilmje, amely „izgalmas szemszögből mutatja meg Jókait, vándorlását, látogatásait Erdélyben” – mondta el Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója az alkotás keddi díszbemutatóján a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

Maksay Ágnes filmjében segítségül hívja T. Szabó Levente irodalomtörténészt, aki kézen fog minket, végigvezet egész Erdélyen:

mindenhol ott vannak, ahol Jókai annak idején ott volt – emelte ki köszöntőjében Altorjai Anita, hozzátéve, hogy „bebarangoljuk a Partiumot, sőt még Mócföldre is el fogunk jutni”. Torockó, Nagyenyed, Gyulafehérvár, Kolozsvár, Temesvár, Nagyvárad, Arad – sorolta a film helyszíneit.

Mint mondta, számos regény és novella született ezeken a helyszíneken, de a film nem didaktikusan mutatja be, hogy mitől érdekes, izgalmas, fontos Jókai, hanem „történeteket hallunk, olyan kuriózumokat, amiket talán még soha azelőtt”.

Arra is kitért, hogy a filmben látványos felvételekkel mutatják meg Erdély természeti és épített környezetét, valamint a Jókai-ereklyéket.

Megemlítette, hogy az alkotók az utolsók között forgattak a parajdi sóbányában.

Szinopszisa szerint a Jókai Erdélyben című film az író erdélyi útjain és Erdélyhez való kötődésein, valamint Erdély-ábrázolásain keresztül tárja fel azt a folyamatot, ahogyan az alkotó egyszerre kísérli meg az elit- és a tömegkultúrában való intenzív jelenlétet a modern média első hőskorában, a társadalmi modernizáció közepette:

a folyamatos írás, a folyamatos társadalmi jelenlét és a tömegmédiában való állandó szereplés révén azt az „írói fejedelemszerepet” tölti be, mint például Victor Hugo a korabeli francia irodalomban.

Budapest, 2026. február 17. Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója köszöntőt mond Maksay Ágnes Jókai Erdélyben című dokumentumfilmjének díszbemutatóján a Petőfi Irodalmi Múzeumban 2026. február 17-én. A film február 18-án az M5 kulturális csatornán debütál. MTI/Máthé Zoltán

Forrás: MTI