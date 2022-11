Az ünnepre várva – adventi foglalkozás Beregsomban

Első alkalommal szervezett adventi koszorú készítő programot a Somi Községi Könyvtár és a Somi Elöljárói Hivatal november 26-án. A foglalkozásnak a helyi községháza épülete adott otthont.

A foglalkozás megálmodója Marusinec Éva, helyi virágtermesztő, virágkötő volt. A vállalkozó biztosította a koszorúk elkészítéséhez szükséges alapanyagokat, valamint aktívan részt vett az alkalom lebonyolításában is, mivel ő vezette be az érdeklődő fiatalokat az ünnepi koszorú elkészítésének fortélyaiba is. A gyerekek nagyon lelkesek voltak, és szebbnél-szebb alkotásokat készítettek a virágkötő tanácsait megfogadva.

„Az volt a célunk, hogy összekovácsoljuk a közösséget, és igyekeztünk olyan programot szervezni, amely ezt lehetővé teszi. Azt gondoljuk, ezekben a nehéz időkben még inkább fontossá vált, hogy a gyermekeket kizökkentsük a szürke hétköznapokból, és egy kis vidámságot csempésszünk az életükbe. Ezt a célt szolgálta ez a program is, ami nagyon nagy népszerűségnek örvendett a kicsik és nagyok körében egyaránt”

– mondta hírportálunknak Popovics Nikoletta, a Somi Községi Könyvtár vezetője.

A szervezők bíznak abban, hogy az ünnepi foglalkozás ezentúl hagyománnyá válik a településen, hiszen ezek a pillanatok teszik meghitté az adventi várakozás időszakát.

Az ünnepváró programon több mint 40 gyerek vett részt. A nap végén mindannyian a saját készítésű alkotásaikkal térhettek haza.

Nagy Nikolett

Kárpátalja.ma