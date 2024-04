Bakancsra fel! – megjelent Horváth Zoltán turisztikai útikönyve

Hiánypótló kiadványt jelentetett meg a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács: Horváth Zoltán Bakancsra fel! című útikönyve 35 túraleíráson keresztül mutatja be Kárpátalja hegycsúcsait, legfontosabb természeti látnivalóit. Az ismeretterjesztő és turisztikai kedvcsináló kötet bemutatója április 22-én volt a Munkácsi Mihály Magyar Házban.

A könyvbemutató kezdetén Mester András, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács (KMTT) elnöke köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte: a könyv ukránul és magyarul is elérhető, így nemcsak a helyiek, de a megyébe érkező ukrán turisták is bátran lapozgathatják, és ötletet meríthetnek Kárpátalja megismeréséhez.

Köszöntötte a vendégeket Csizmadia Alexandra, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja, külgazdasági attasé. Beszédében elmondta, hogy az Európai Unió kiemelten támogatja a határon átnyúló programokat. A konzul kiemelte a KMTT fáradhatatlan munkáját, hisz az utóbbi években több olyan kiadványt is megjelentetett, ami segít megismerni Kárpátalja természeti, kulturális és gasztronómiai értékeit.

Gorzov Alexandra, a megyei adminisztráció turisztikai főosztályának helyettes vezetője beszédében megköszönte a szerző és a turisztikai tanács munkáját, valamint reményét fejezte ki, hogy a Kárpátaljára érkező turisták a kiadvány segítségével jobban megismerhetik vidékünket, és felfedezhetik a Kárpátok szépségeit.

„Akik a hegyek és a természet nyelvét értik, azok egymás nyelvét is meg fogják érteni”

– mondta köszöntőjében Gulácsi Géza, a KMKSZ alelnöke, megyei képviselő. A hegyek mindig a békét sugározzák, így reméljük, hogy hamarosan a világ is megtalálja a békét.

Tarpai József, a KMTT alelnöke volt az útikönyv egyik lektora, aki szakmai tanácsokkal is ellátta Horváth Zoltánt a könyv megírása során. Az alelnök beszédében elmesélte a könyv megjelenésének hátterét, a szerzővel való közös munka folyamatát.

„A túrázás igazából egy hobbi, de ahhoz, hogy egy ilyen könyv megszülessen, ahhoz tehetség és sok befektetett munka is szükséges”

– mondta Tarpai József.

A bemutató végén maga a szerző, Horváth Zoltán tartott előadást és mutatta be az útikönyvet. A szerző köszönetet mondott a KMTT-nek, amiért támogatták a kiadvány megjelenését, a túratársaknak, akikkel közösen fedezték fel Kárpátalja természeti szépségeit, valamint családjának. Horváth Zoltán elmondta, hogy egy iskolai kirándulás alkalmával szeretett bele a hegyekbe és a túrázásba, ezért is kiemelten fontosnak tekinti, hogy már az iskolás korban megmutassuk a gyerekeknek vidékünk természeti kincseit. A túrázó több céllal vág neki egy-egy hegycsúcs meghódításának: a sportteljesítmény és a csodás látványvilág mellett jobban megismerheti hazáját, a vidék kulturális és épített örökségét is. A Bakancsra fel! hegyvonulatonként veszi sorra a lehetséges útvonalakat, különböző szintű nehézségi fokokat mutatva be, így a kezdő és tapasztalt túrázók is megtalálhatják a számukra legmegfelelőbb úticélt. A szerző minden túraleírás végén egyéb programokat és látványosságokat ajánl az olvasó számára, mellyel ki tudják egészíteni a túrájukat. A bemutató végén Horváth Zoltán fényképek és videók segítésével mutatta be a számára legemlékezetesebb vagy legextrémebb túrákat a jelenlévők számára.

A könyvbemutató végén a vendégek is megnézhették és hazavihették az útikönyvet.

