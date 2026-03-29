Beregszászi fiatal aratott sikert Vásárosnaményban

A honvágy nem csupán érzés, hanem sokak számára mindennapi belső küzdelem is – különösen azoknak, akiknek hirtelen kellett hátrahagyniuk az otthonukat. Egy beregszászi születésű fiatal, Paráda Jázmin számára ez az élmény nemcsak személyes tapasztalat, hanem alkotói erővé is vált: „Idegen ország” című monológjával a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Rákóczi-hetén megrendezett versenyen harmadik helyezést ért el. Írásában az otthon hiánya, az alkalmazkodás nehézségei és a remény kérdése jelenik meg – őszintén, sallangok nélkül.

– Milyen versenyen vettél részt, és milyen eredményt értél el?

A II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban, a Rákóczi-héten adtam elő a monológomat, ahol harmadik helyezést értem el. Ez különösen sokat jelent nekem, mert az írás számomra nemcsak hobbi, hanem egyfajta önkifejezési forma is.

– Mivel készültél a megmérettetésre, mit írtál?

Egy személyes hangvételű írással készültem, amely a múlt, az otthon és az elveszettség érzését dolgozza fel. A szövegben sok belső vívódás és gondolat jelenik meg, amelyek már régóta foglalkoztatnak. Címe: „Idegen ország”.

– Mi inspirált a pályamunkád megírásakor?

Az inspirációt az adta, hogy hirtelen kellett otthagynom az otthonomat, és egy másik országban új életet kezdenem. Ezután kezdtem el írni, mert ebben találtam meg a komfortomat.

– Mióta foglalkozol írással?

Már egy ideje foglalkozom vele, bár sokáig inkább csak magamnak írtam. Idővel azonban rájöttem, hogy ez egy olyan eszköz, amellyel ki tudom fejezni azt is, amit szóban nehezen mondok el.

– Miért szeretsz írni?

Azért szeretek írni, mert így tudom kifejezni az érzéseimet. Úgy érzem, így jobban meg tudom értetni magam a külvilággal.

– Van kedvenc műfajod (pl. próza, vers, novella)?

Leginkább a személyes hangvételű prózai írások állnak közel hozzám.

– Szeretnél a jövőben is írással foglalkozni?

Igen, mindenképpen. Úgy érzem, az írás mindig része lesz az életemnek, még akkor is, ha nem feltétlenül hivatásszerűen foglalkozom majd vele.

– Van példaképed az irodalomban?

Igen, a kedvenc íróm Ady Endre.

– Nagyon szépen köszönöm az interjút! További sok sikert és alkotást kívánok számodra!

