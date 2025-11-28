Egy különleges tárlat a beregszászi konzulátus szervezésében

Magyarország Beregszászi Konzulátusának Munkácsy Mihály terme egy jó hangulatú, kellemes, közvetlen beszélgetések és találkozások színterévé vált november 27-én, amikor Szocska László szobrászművész és Réti János grafikus, festőművész közös kiállítására került sor.

A rendezvénynek egy másik fontos pillanata volt, hogy ezen a kiállításmegnyitón mutatkozott be szélesebb körben Vida László, a konzulátus nemrégiben kinevezett főkonzulja, aki köszöntő beszédében elmondta, hogy új pozíciójában ez az első képzőművészeti programja.

Vida László, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja

Továbbá megemlítette, hogy a két legendás művészt már régebb óta ismeri és nagyra értékeli munkásságukat.

– A kárpátaljai festőművészeknek a mai napig is sajátjuk, hogy a régió hagyományaiból építkeznek, ami rányomja bélyegét az egész alkotói tevékenységükre. A sokszínű gazdag táj, az ott élő emberek kimeríthetetlen ihletforrást jelentenek számukra. Az itteni alkotásokban szembetűnik az a sokszínűség, amely ezt a megyét jellemzi nemzetiségi összetételével, felekezeteivel. Ez egy olyan régió, ahol a multikulturalizmus a szó szoros értelmében megvalósul. Az emberek ilyen fajta egymás mellett békében élése példaértékű egész Európa számára. Ez talán Kárpátalja és egész Ukrajna legnagyobb értéke. A háború kihívások elé állítja az itteni magyarságot, hiszen új lakók jelennek meg, de én hiszek abban, ahogy azt Kárpátalja már többször bizonyította, hogy képes lesz integrálni azokat, akiket vendégül lát, akiket befogad Ukrajna más területeiről

– hangzott el.

A főkonzul elmondta, hogy nagy örömére szolgál a két idősebb művész tárlata. Kifejezte csodálatát az alkotások rendhagyósága, rendkívülisége iránt, és az iránt, hogy mindig képesek a megújulásra. Üdvözölte a Réti János műveiben visszaköszönő humort, vidámságot, huncutságot, valamint csintalanságot. Ez életerőre, fiatal lélekre vall, ami ebben a nehéz időben különösen fontos. Szocska László műveiben a mérnöki pontosságot emelte ki.

– Ezek az alkotások örökérvényűek. Szellemi öröksége a magyar egyetemes kultúrának, amelyet Kárpátalján hoztak létre, és ezzel Kárpátalja szellemi örökségét is gazdagítják

– hangsúlyozta Vida László.

A főkonzul köszöntője után Kulin Ágnes, a Révész Imre Társaság elnöke ismertette a művészek munkásságát és életútját.

– Két kárpátaljai kuriózumról, unikumról beszélünk. Ha egy ember, aki még sosem látta a műveiket, bejön erre a kiállításra, felmerülhet benne a kérdés, hogy hogyan illik össze a két művész munkássága. Több különbözőséget lehet találni műveikben, vérmérsékletűkben, mint hasonlóságot, de aki ismeri őket, az párhuzamot is talál bennük. Ők a példái annak, hogy az ellentétek vonzzák egymást

– mondta Kulin Ágnes.

Réti Jánosról elmondta, hogy Ilosváról származik, egy valódi kárpátaljai “cowboy”. Könyvillusztrátorként és formatervezőként is nagyobb sikereket ért el. Nem utolsó sorban a Révész Imre Társaság alapító tagja.

Impresszionista dekoratív stílusa megmutatkozik minden munkájában. Vannak hagyományosabb művei, ahol kárpátaljai kisebb kunyhók, műhelyek csendéleteit láthatták. Az illusztratív grafikai vonal egy eléggé hangsúlyos irányzat a művészetében, ahol op-artos Vasarely stílusban alkot. Kedvenc témáját, a szerelmet párosítja a görög mitológiával.

Amikor túlformál Réti János ritmussága, optikai művészete, akkor lenyugvásként nagyon jólesnek Szocska László alkotásai. Ha Réti János a kárpátaljai cowboy, akkor Szocska Lászlót a kisplasztikák brahmanjának nevez lehet nevezni az elnökasszony szerint, hiszen meditatív irányból közelíti meg a formák építését.

Szocska László autodidakta módon kereste az inspirációkat. Habár elkezdte a fizika és gépészmérnöki szakot az egyetemen és képzőművészeti szakközépiskolában is tanult, de ezeket végül nem fejezett be. Mégis benne maradt a műveiben a fizika, a térmértan, amelyek esztétikailag nagy élményt nyújtanak.

– A ritmusok váltakozása az, ami egésszé teszi ezt a kiállítást és az ő bajtársi barátságukat is. Mindenkinek szeretnék ehhez a ritmuskereséshez azt kívánni, hogy találják meg az alkotók gondolatait a műveikben, és mindenki keresse ki a sajátját, hogy melyikhez tud leginkább igazodni

– kívánta Kulin Ágnes a jelenlévőknek.

A rendezvényre sok művész látogatott el, hogy együtt ünnepeljék a két alkotót, többek közt Erfán Ferenc festő- és iparművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, Boksay József unokája, valamint id. Hidi Endre, Kutasi Csaba, Csernyiga Gyula.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma