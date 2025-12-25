Beregszászi táncosok arattak sikert Zágrábban

Bursza Krisztina Kulturális hírek

A beregszászi „Princess” koreográfia-balet stúdió ismét bizonyította, hogy a város fiatal tehetségei kiemelkedő színvonalon képzik magukat.

Szász Krisztina vezetésével a stúdió növendékei részt vettek az European Championship Winter nemzetközi versenyen Horvátország fővárosában, Zágrábban, és számos rangos helyezéssel tértek haza.

A verseny eredményei a következők:

I. hely – ACRO DANCE GROUP: Juhász Miléna, Juhász Diana, Taraszova Vlada, Rebrik Kira, Timoscsenko Kszenija

I. hely – LYRICAL DUO: Szász Noa, Juhász Miléna

I. hely – SHOW DANCE DUO: Szász Noa, Rebrik Kira

I. hely – BALLET DUO: Szász Noa, Rebrik Kira

IV. hely – OPEN SOLO: Taraszova Vlada

II. hely – BELLY DANCE SOLO: Pallagi Vanessza

II. hely – LYRICAL SOLO: Rebrik Kira

V. hely – LYRICAL SOLO: Pallagi Vanessza

Gratulálunk a fiatal művészeknek és a felkészítő tanárnak a fantasztikus eredményekhez!

Kárpátalja.ma