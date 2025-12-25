Beregszászi táncosok arattak sikert Zágrábban
A beregszászi „Princess” koreográfia-balet stúdió ismét bizonyította, hogy a város fiatal tehetségei kiemelkedő színvonalon képzik magukat.
Szász Krisztina vezetésével a stúdió növendékei részt vettek az European Championship Winter nemzetközi versenyen Horvátország fővárosában, Zágrábban, és számos rangos helyezéssel tértek haza.
A verseny eredményei a következők:
I. hely – ACRO DANCE GROUP: Juhász Miléna, Juhász Diana, Taraszova Vlada, Rebrik Kira, Timoscsenko Kszenija
I. hely – LYRICAL DUO: Szász Noa, Juhász Miléna
I. hely – SHOW DANCE DUO: Szász Noa, Rebrik Kira
I. hely – BALLET DUO: Szász Noa, Rebrik Kira
IV. hely – OPEN SOLO: Taraszova Vlada
II. hely – BELLY DANCE SOLO: Pallagi Vanessza
II. hely – LYRICAL SOLO: Rebrik Kira
V. hely – LYRICAL SOLO: Pallagi Vanessza
Gratulálunk a fiatal művészeknek és a felkészítő tanárnak a fantasztikus eredményekhez!