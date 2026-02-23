Berlinale – A Gelbe Briefe nyerte az Arany Medvét

A Gelbe Briefe (Yellow Letters) kapta a legjobb filmnek járó Arany Medve-díjat a 76. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) szombat esti díjkiosztóján.

A díjat a nemzetközi zsűri elnöke, Wim Wenders nyújtotta át Ilker Catak török-német rendezőnek és a film producereinek. A rendező azt mondta a díjátadó gála színpadán, hogy „az igazi fenyegetés az autokraták, a szélsőjobboldali pártok miatt van; korunk nihilistái próbálnak hatalomra jutni és lerombolni az életmódunkat”. „Ne egymással harcoljunk, hanem ellenük!” – fogalmazott.

A német-francia-török családi drámában Derya és Aziz házassága nehéz időszakot él meg, miután az állami önkény miatt elveszítették állásukat, és Isztambulba költöztek, hogy Aziz szüleivel éljenek. Nekik és 13 éves lányuknak, Ezginek újra kell tervezniük életüket.

A legjobb főszereplőnek járó Ezüst Medve-díjat Sandra Hüller német színésznő vehette át a 17. században játszódó osztrák-német, fekete-fehér Rose című filmben nyújtott alakításáért. A legjobb mellékszereplő Ezüst Medvéjét két brit színész, Anna Calder-Marshall és Tom Courtenay kapta a Queen at Sea című brit-amerikai filmért, amit Lance Hammer rendezett.

A zsűri nagydíjával Emin Alper török rendezőt tüntették ki Kurtulus (Salvation) című alkotásért. A török, francia, holland, görög, svéd, szaúdi koprodukcióban készült film főszerepét Erdal Acil és Mehmet Selim Akgul játssza. A zsűri díját szintén Lance Hammer kapta Queen at Sea című filmjéért.

A legjobb rendező Ezüst Medvéjét Grant Gee kapta az ír-brit koprodukcióban készült Everybody Digs Bill Evans című filmjéért; az alkotás a legendás dzsesszzongoristát, Bill Evanst állítja a középpontba. A legjobb forgatókönyvíró díját Genevieve Dulude-De Celles-nek nyújtották át a Nina Roza című kanadai-olasz-bolgár-belga filmért. Ezüst Medve-díjjal ismerték el kiemelkedő művészi hozzájárulásáért Anna Fitch és Banker White rendezőt a Yo (Love Is a Rebellious Bird) című brit film szereposztásáért.

A legjobb dokumentumfilm díját Pepa Lubojacki If Pigeons Turn to Gold című cseh-szlovák alkotása nyerte el. A Perspektívák elnevezésű elsőfilmes versenyprogramban a legjobb debütáló film díját Abdallah Alkhatib kapta a Chronicles of the Siege című filmjével.

Az idei Berlinale erős politikai színezetet kapott. Számos kritika érte a zsűri elnökét, Wim Wenderst, aki a nyitó sajtótájékoztatón a gázai helyzetről és a fesztivált jelentős mértékben finanszírozó német kormány Izrael melletti kiállásáról kapott kérdésre úgy válaszolt: „Ki kell maradnunk a politikából, mert ha kifejezetten politikai filmeket készítünk, belépünk a politika terébe”.

A díjátadó megnyitóján Tricia Tuttle, a Berlinale művészeti igazgatója is foglalkozott a kérdéssel. Az idei fesztivált úgy írta le, hogy „nyersnek és töredezettnek tűnt”, sok résztvevő érkezett Berlinbe „gyásszal, haraggal és nagy lendülettel, a mozi falain kívüli világ miatt”.

Többen a színpadon is kifejezték nemtetszésüket; a legjobb rövidfilmesként Arany Medvével díjazott libanoni rendező, Marie-Rose Osta elítélte az izraeli robbantásokat hazájában, hozzátéve: „ha ez az Arany Medve jelent valamit, jelentse azt, hogy a libanoni és a palesztin gyerekek vitán felül állnak”. A szintén díjazott Abdallah Alkhatib palesztin zászlót vitt a színpadra, és szenvedélyes beszédét ezzel zárta: „szabadítsátok fel Palesztinát mostantól a világ végéig!”

A fesztivál jelenlegi és korábbi résztvevői közül nagy számban aláírták azt a nyílt levelet, amely elítéli a fesztivál „hallgatását” a gázai konfliktussal kapcsolatban.

A fesztiválon idén több magyar alkotó munkája szerepelt, kettő a versenyprogramban: a játékfilmek között Mundruczó Kornél At the Sea című filmje, a Generation Kplus szekcióban Feiner Janka Lángbogár a zsebemben című rövid animációja. A Berlinale Forum Special programjában, amely idén a női rendezők munkáiból válogatott, a tavaly elhunyt Elek Judit Istenmezején (1972-73) és Találkozás (1963) című alkotásait nézhette meg a közönség felújított változatban. A fesztivál TEDDY 40 elnevezésű szekciójában Buda Flóra Anna Entropia című alkotása volt látható, amely korábban, 2019-ben elnyerte el a legjobb rövidfilmnek járó Teddy-díjat.

A vasárnapig tartó A-kategóriás mustrát a világ legrangosabb filmfesztiváljai között tartják számon.

Forrás: MTI