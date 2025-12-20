Beszámoló a Nagyberegi Tájház elmúlt fél évéről

A Pro Cultura Subcarpathica ismét sikeres tájházi évadot tudhat maga mögött. A szervezet a 2025-ös év őszi félévében is számos érdekes programot rendezett a Nagyberegi Tájházban. A félév elején kitűzött programokat sikerült megvalósítani. Ezúttal is számos magyar és ukrán anyanyelvű gyermek, iskolás és felnőtt tapasztalta meg, milyen egy játékos, élményekkel teli hagyományőrző foglalkozás, ahol nemcsak alkotni lehet, hanem észrevétlenül tanulni, részesei lenni a kultúránknak.

Szeptember 20-án indult, és december közepén zárult a tájház programsorozata. Az őszi évad a Sereglés 2025 elnevezésű, a Hagyományok Háza által elindított és az egész Kárpát-medencére kiterjedő rendezvénnyel indult, melynek nagyberegi társszervezője a Tuilipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola volt. Az eseményre a helyi és környékbeli kézművesek, táncosok, népzenészek érkeztek, és felvonulással, közös produkcióval ünnepeltek.

A tájház további programsorozatában őszi kézműves alkalmak következtek, helyet adva a szövés különféle formáinak, az ördöglakat és egyéb dekoráció készítésének. A sorból a csuhémegmunkálás, a hímzés, a makramézás, vesszőfonás, nemezelés és dekupázsolás sem maradt ki. November közeledtével gyertyakészítő alkalmak indultak. Gyertyaöntést, -mártogatást és -sodrást tanultak a résztvevők. A látogatók a keresztszemes hímzés lehetőségeivel is megismerkedtek, és Márton-napi lámpások is készültek. A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, a karácsony közeledtével számos ünnepi foglalkozásra nyílt lehetőség. Az adventi koszorúktól az asztaldíszeken át hagyományos szalmadíszek, ünnepi képeslapok és szaloncukrok, kicsi betlehemesek készültek. Az ünnepi időszak lehetőséget adott a kántálásra és a betlehemes bemutatóra. Ez utóbbira két alkalommal került sor. December 10-én a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola felsősei egy betlehemes bemutatóval érkeztek. Az iskola Csillagfény betlehemes csoportja egy Gáton gyűjtött szöveghagyomány alapján adta elő Krisztus születésének történetét. December 17-én pedig a tiszacsomai csillagforgató és bábtáncoltató betlehemes csoport vitt ünnepi hangulatot a tájház falai közé.

A foglalkozások során minden alkalommal hagyományos édesség is készült. A kemencében vagy a konyhai tűzhelyen, a „spóron” sült finomságoknak senki nem tudott ellenállni. A tarkedlitől és gombócoktól kezdve a csörögefánkon és málépogácsán át a labdacsörögéig és finom kalácsokig minden felkerült az asztalra.

Nem feledkezhetünk meg a tájház programjait kiegészítő népi játékokról sem. Az udvar, a kert nyújtotta lehetőségeket kihasználva a szórakozás legkedveltebb formáját, a játékot és örömöt tapasztalhatták meg a résztvevők, akik kipróbálták és használták a tájház népi játékait. Vidám perceket, feledhetetlen pillanatokat örökítettek meg.

A számokat tekintve 2025 őszi féléve során 15 foglalkozást sikerült megvalósítani, melyen 447 iskolás vett részt kísérőtanáraikkal. A közel 500 látogató Kárpátalja 11 különböző településéről érkezett: Palágykomorócról, Beregszászból, Tiszakeresztúrból, Nagyszőlősről, Nagyberegről, Beregsomból, Haláborról, Borzsováról, Tiszacsomáról, Jánosiból, Munkácsról.

Az intézmény falai között zajló foglalkozások többrétegűek. A programok minden esetben tárlatvezetéssel indultak. A tájház és a hozzá tartozó gazdasági épület bemutatásán kívül a résztvevők egy kellemes séta keretében megtekinthették a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Szikura József Botanikus Kertjét is. Ezt követően kézműves foglalkozás és konyhai tevékenység vette kezdetét. Mindezt nem egyszer kulturális program fűszerezte.

A szervezet a kézművesek tiszteletdíját, a foglalkozások alapanyagait és egyéb felmerülő költségeket a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Csoóri Sándor Alap, valamint a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátaljai Kirendeltségének támogatásával és szakmai partnerségével tudta finanszírozni. Köszönet illeti a támogatókat, akik révén ilyen nagy számban sikerül megvalósítani a foglalkozásokat.

A félév során a Nagyberegi Tájház technikai eszközökkel is gyarapodott. A Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének adománya révén egy digitális eszközt, információs pultot sikerült megvásárolni. Továbbá a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) célzott támogatásának, valamint a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért és Közoktatásért Alapítvány közbenjárásának köszönhetően egy nagy teljesítményű, hordozható áramforrás átadásra is sor került, amely kritikus fontosságú a tájház folyamatos és zavartalan működésének biztosításához a jelenlegi áramszünetekkel tűzdelt napokban.

A Nagyberegi Tájház tevékenységét több fórumon és rendezvényen is bemutattuk 2025-ben. Április 3-án a Nagyberegi Tájház tevékenységéről Gál Adél, az intézmény koordinátora tartott előadást a Hagyományok Háza által szervezett rendezvény A hagyományok és a közösség szolgálatában Kárpátalján című blokkjában, ahol a tájház mint kiemelkedő szerepet betöltő múzeumi intézmény került terítékre. Az augusztus 11–14. között zajlott Kölcsey Pedagógusakadémián a múzeumpedagógia kapcsán a Nagyberegi Tájházban kifejtett múzeumpedagógia-tevékenységet vetették górcső alá. Valamint szintén a múzeumpedagógia és a tájházban zajló tevékenységek kerültek előtérbe a november 22–23-i székelyudvarhelyi konferencián.

Pro Cultura Subcarpathica