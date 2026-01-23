A bor dicsérete – borkóstoló és irodalmi est Beregszászban

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet minden évben kulturális programmal méltatja a magyar kultúra napját. Ezúttal borkóstolóval egybekötött irodalmi estet szerveztek az ünnep alkalmából a beregardói Perényi Kultúrkúriában január 23-án.

Az est központi elemét Ács Tamás magyarországi színművész A bor dicsérete című előadása adta. A produkció a borfogyasztás izgalmas kulturális és irodalmi történetébe vezette be a hallgatóságot, többek között Heltai Gáspár, Vörösmarty Mihály és Petőfi Sándor művein keresztül.

Van-e a borivásnak tízparancsolata? Vitt-e bort Noé arra a bizonyos bárkára? Vajon ivott-e bort Csokonai? Létezik-e gyógyír a másnaposságra? Tudomány-e a borfogyasztás? Ács Tamás előadásra ezekre – és sok más hasonló kérdésre – kereste a választ tartalmas és szórakoztató formában.

Az esemény szerves részeként a résztvevők kárpátaljai borokat is kóstolhattak. A borkóstoló szakmai hátterét Varga István borász biztosította, aki a borok bemutatásával tovább gazdagította az est élményét.

A magyar kultúra napi rendezvény a Pro Cultura Subcarpathica szervezésében, a Magyar Kormány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

(Fotók: Kárpátalja.ma)

Kárpátalja.ma