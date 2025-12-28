Elhunyt Brigitte Bardot francia színésznő

A híres francia színésznőt 91 éves korában érte a halál.

Brigitte Bardot a francia filmművészet kimagasló szereplője,

egyben Franciaország szimbóluma volt a hatvanas-hetvenes években. Több mint 45 filmet forgatott a legnagyobb francia rendezőkkel.

Modellként, múzsaként, a bikini élharcosként és énekesnőként is kiemelkedett. 39 éves korában búcsút intett a filmnek, hogy hírnevével az állatvédelmet szolgálja.

Brigitte Bardot súlyos betegséggel küzdött, ősszel műtéten esett át, hetekig kórházban feküdt. A színésznő december 28-án, vasárnap, 91 éves korában hunyt el.

Forrás: hirado.hu

(Nyitókép: Brigitte Bardot – MTI/EPA/Dalmas)