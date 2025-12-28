Elhunyt Brigitte Bardot francia színésznő
A híres francia színésznőt 91 éves korában érte a halál.
Brigitte Bardot a francia filmművészet kimagasló szereplője,
egyben Franciaország szimbóluma volt a hatvanas-hetvenes években. Több mint 45 filmet forgatott a legnagyobb francia rendezőkkel.
Modellként, múzsaként, a bikini élharcosként és énekesnőként is kiemelkedett. 39 éves korában búcsút intett a filmnek, hogy hírnevével az állatvédelmet szolgálja.
Brigitte Bardot súlyos betegséggel küzdött, ősszel műtéten esett át, hetekig kórházban feküdt. A színésznő december 28-án, vasárnap, 91 éves korában hunyt el.
