Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat kapott a Credo együttes

Kárpátaljáról a Credo Verséneklő Együttes részesült idén a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjban. A kitüntetést a fennállásának 30. évfordulóját ünneplő együttes augusztus 25-én vehette át az Országház Vadásztermében.

Az elismerést azok kapják, akik a külhoni magyar közösségek érdekében a közéletben, az oktatásban, az egyházi életben, a tudományban, a kommunikációban, a tömegtájékoztatásban vagy a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő tevékenységet végeznek, akik a mi magyar világunkhoz tartoznak és képesek felismerni a közösség erejét és fontosságát – mondta Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a díjátadón.

Gratulálunk!

Az mti.hu nyomán

Nyitókép: Magyar Szó

